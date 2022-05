Сморід більше не повернеться! Що допоможе позбутися неприємного запаху на кухні

Як позбутися неприємного запаху на кухні?

Кухня — одне з найулюбленіших місце в оселі для багатьох.

Саме ця кімната викликає асоціації з неймовірними ароматами смаколиків.

Однак часом кухня стає джерелом неприємного запаху, який відчувається тривалий час.

Якщо звичайне провітрювання не допомагає, варто запам’ятати кілька простих порад, що допоможуть тобі назавжди позбутися смороду.

Розповідаємо, що допоможе прибрати неприємний запах з кухні.

Саме в губках накопичується неприємний запах жиру та зіпсованих продуктів.

Після кожного миття посуду губки варто ретельно очищувати мийними засобами.

Аби точно вбити всі збудники запахів, можна покласти губки на підвіконня, аби на них потрапляло сонячне проміння.

Ультрафіолет допоможе позбутися всіх зайвих бактерій.

Ця порада допоможе не тільки уникнути неприємного запаху, а й запобігатиме накопиченню бруду в трубах.

Перед миттям посуду обов’язково прибирай усі залишки їжі з тарілок.

До речі, посудомийку також варто мити після кожного використання.

Очистити її до блиску допоможе сода або лимонний сік.

Смітники також часто стають причиною смороду на кухні.

Обов’язково прибирай усі потьоки з його поверхні та протирай дно паперовими рушниками.

Аби нейтралізувати неприємний запах, можна нанести на відро для сміття засіб для дезінфекції або оцтовий розчин.

Якщо ти робитимеш таку процедуру бодай раз на тиждень, сморід більше ніколи не повертатиметься.

Дерево дуже добре вбирає всі неприємні запахи, тож дошкам для нарізання варто приділяти особливу увагу.

Після нарізання продуктів на дошці протри її сіллю, просоченою лимонним соком.

Залиш суміш на поверхні на кілька хвилин та прибери її паперовим рушником.

Такий засіб прибере весь зайвий бруд, а також нейтралізує запахи.

Аби на кухні завжди приємно пахло, варто наповнити її ароматами кави або цитрусів.

Насип у глибоку тарілку обсмажені кавові зерна й поклади посудину на холодильник.

Запах кави витатиме в повітрі ще довго.

Також можна змочити ватні палички ванільним екстрактом та поставити їх у склянки в різних місцях на кухні.

Не варто забувати й про ефірні олії, а також трави й корицю.

Фото: Pexels

