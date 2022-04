Радониця 2022: історія, прикмети та заборони свята

Що можна й не можна робити на Радоницю?

Радониця — велике церковне свято, в яке заведено вшановувати пам’ять померлих.

Цьогоріч вона припадає на 3 травня, адже зазвичай Радоницю, або Батьківський день відзначають на 9 день після Великодня, який українці відсвяткували ще 24 квітня.

Які традиції має Радониця, чого не можна робити в цей день і як її краще провести?

Ранок у Великому Місті зараз розповість усе про традиції та заборони цього дня.

Сама назва свята позначає імена хранителів душ померлих, а також язичницьких богів.

Радониця була уособленням пошани до душ померлих.

У давнину цього дня померлим приносили жертви, які дозволяли небіжчикам відчути повагу живих людей.

На Радоницю не варто плакати за померлими.

Цього дня, навпаки, потрібно проявити максимальну повагу й шану до тих, кого більше немає поряд із нами.

У Батьківський день заведено приносити на цвинтарі солодощі, квіти та маленькі освячені паски з крашанками.

Варто також запалити свічки на могилках померлих та помолитися за упокій їхніх душ.

Наші предки вважали, що якщо не пригостити небіжчиків чимось смачним на Радоницю, їм самим не буде спокою на тому світі.

За можливості варто також сходити до церкви на Батьківський день, адже саме після Радониці там відновлюються поминальні служби.

В умовах воєнного стану та підвищеної небезпеки мінування в багатьох містах заборонили відвідувати кладовища.

У Чернігові не можна буде піти на центральний міський цвинтар Яцево.

Харківські кладовища №3, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, Сосни, а також Польський меморіал тимчасово закриті для відвідування.

У Сумах, Львові, Рівному, Кременчуці, Тернополі, Дніпрі та Вінниці доступ до міських кладовищ не обмежуватимуть, однак громадян просять бути максимально обачними.

Попри багаторічні традиції, цього року в більшості регіонів не рекомендують ходити на цвинтарі.

Територія кладовищ може бути замінованою, а також містити вибухонебезпечні предмети й розтяжки, тож краще відмовитися від візиту та відкласти його на мирні часи.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, про Зелені свята 2022.

Фото: Pixabay

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.