Радониця 2022: історія, прикмети та заборони свята

Що можна й не можна робити на Радоницю?

Радониця — велике церковне свято, в яке заведено вшановувати пам’ять померлих.

Цьогоріч вона припадає на 3 травня, адже зазвичай Радоницю, або Батьківський день відзначають на 9 день після Великодня, який українці відсвяткували ще 24 квітня.

Які традиції має Радониця, чого не можна робити в цей день і як її краще провести?

Ранок у Великому Місті зараз розповість усе про традиції та заборони цього дня.

Історія виникнення Радониці

Сама назва свята позначає імена хранителів душ померлих, а також язичницьких богів.

Радониця була уособленням пошани до душ померлих.

У давнину цього дня померлим приносили жертви, які дозволяли небіжчикам відчути повагу живих людей.

Традиції свята

На Радоницю не варто плакати за померлими.

Цього дня, навпаки, потрібно проявити максимальну повагу й шану до тих, кого більше немає поряд із нами.

У Батьківський день заведено приносити на цвинтарі солодощі, квіти та маленькі освячені паски з крашанками.

Однак будьте вкрай обережними та звертайте увагу на те, що далеко не всі кладовища працюють під час війни через загрозу мінування.

Варто також запалити свічки на могилках померлих та помолитися за упокій їхніх душ.

Наші предки вважали, що якщо не пригостити небіжчиків чимось смачним на Радоницю, їм самим не буде спокою на тому світі.

За можливості варто також сходити до церкви на Батьківський день, адже саме після Радониці там відновлюються поминальні служби.

Чого не можна робити на Радоницю?

Сваритися й лихословити

Вінчатися

Оплакувати померлих (краще згадайте їх із добротою та теплом)

Залишати на могилках їжу

Влаштовувати на цвинтарі пишні застілля

Напиватися на могилах померлих на честь пам’яті про них

Залишати на могилах чарки з алкоголем та цигарки

Прикмети на Радоницю

Багрове небо вранці на Радоницю — передвісник дощу й вітру Повний місяць на Батьківський день символізує добрий врожай. Дощ на Радоницю — до хороших новин. Заморозки в ніч на Радоницю не принесуть багатого врожаю. А от якщо зустрінете на Радоницю грачів, можете очікувати на тепле та сонячне літо.

Як працюватимуть кладовища в областях України

В умовах воєнного стану та підвищеної небезпеки мінування в багатьох містах заборонили відвідувати кладовища.

Відтак, киянам наполегливо не рекомендують відвідувати цвинтарі через можливі обстріли.

У Чернігові не можна буде піти на центральний міський цвинтар Яцево.

Харківські кладовища №3, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, Сосни, а також Польський меморіал тимчасово закриті для відвідування.

У Сумах, Львові, Рівному, Кременчуці, Тернополі, Дніпрі та Вінниці доступ до міських кладовищ не обмежуватимуть, однак громадян просять бути максимально обачними.

Чи безпечно йти на кладовище на Радоницю?

Попри багаторічні традиції, цього року в більшості регіонів не рекомендують ходити на цвинтарі.

Військовий експерт Олександр Мусієнко в коментарі Фактам ICTV зазначив, що РФ не припиняє агресію, особливо там, де були активні бойові дії (Донецька, Луганська, Харківська, Запорізька, Херсонська, Миколаївська області).

Територія кладовищ може бути замінованою, а також містити вибухонебезпечні предмети й розтяжки, тож краще відмовитися від візиту та відкласти його на мирні часи.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, про Зелені свята 2022.

Фото: Pixabay

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