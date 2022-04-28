Пробіотики і пребіотики: чим відрізняються і навіщо потрібні

Що таке пробіотики і чим вони відрізняються від пребіотиків? Незважаючи на схоже звучання, значення у цих термінів абсолютно різне.
То яка між ними різниця, чим вони корисні для людини і де містяться? Зараз усе розповімо.
Пробіотики і пребіотики: різниця
Що таке пробіотики
Пробіотики – це корисні живі мікроорганізми, які є основою нормальної мікрофлори кишечнику.
Вони відповідають за нормальне травлення, зменшують побічні ефекти від прийому антибіотиків та загалом підтримують імунітет людини.
Найпоширеніші (але не єдині) види пробіотиків відносяться до лактобактерій(Lactobacillus) і біфідобактерії (Bifidobacterium). Саме вони містяться в кефірі та йогурті.
Якщо ж корисних бактерій стає замало, починають переважати патогенні (шкідливі). Тоді виникає дисбактеріоз.
Симптоми дисбактеріозу кишечника:
- Запори або діарея
- Здуття живота
- Неприємний запах з роту
- Проблеми з травленням
- Інтимний дисбактеріоз (у жінок)
Пробіотики можна приймати у вигляді аптечних харчових добавок або просто включити до раціону продукти, де вони містяться.
У яких продуктах містяться пробіотики
- Кефір, йогурт, ряжанка, айран та інші молочнокислі напої.
- М’які сири (фета, моцарела)
- Квашена капуста
- Мариновані (але не консервовані) огірки
- Чайний гриб
Що таке пребіотики
Пребіотики – це речовини, що створюють комфортне середовище для розмноження корисних бактерій у кишечнику.
Простими словами, це їжа для пробіотиків, без якої вони не зможуть нормально виконувати свої функції.
До пребіотиків належать полісахариди, лактулоза, клітковина, целюлоза, пектини, вітаміни А, С, Е, каротиноїди, параамінобензойна кислота, а також ціла низка інших речовин зі складними назвами.
Запам’ятовувати їх не обов’язково, головне – знати продукти, у яких містяться пребіотики.
У яких продуктах містяться пребіотики
Як і пробіотики, пребіотики можна знайти у вигляді аптечних харчових добавок або звернути увагу на рослинну їжу.
Зокрема, на них багаті такі продукти:
- Фрукти і овочі (зокрема, банани, яблука, часник, буряк, топінамбур, клюква)
- Яблука
- Цільнозернові злаки (зокрема, вівсянка, кукурудза, насіння льна)
- Корінь цикорія
- Листя кульбаби
Нагадаємо, раніше ми розповідали про корисні властивості йогурту.
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