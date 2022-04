Пробіотики і пребіотики: чим відрізняються і навіщо потрібні

Що таке пробіотики і чим вони відрізняються від пребіотиків? Незважаючи на схоже звучання, значення у цих термінів абсолютно різне.

То яка між ними різниця, чим вони корисні для людини і де містяться? Зараз усе розповімо.

Пробіотики – це корисні живі мікроорганізми, які є основою нормальної мікрофлори кишечнику.

Вони відповідають за нормальне травлення, зменшують побічні ефекти від прийому антибіотиків та загалом підтримують імунітет людини.

Найпоширеніші (але не єдині) види пробіотиків відносяться до лактобактерій(Lactobacillus) і біфідобактерії (Bifidobacterium). Саме вони містяться в кефірі та йогурті.

Якщо ж корисних бактерій стає замало, починають переважати патогенні (шкідливі). Тоді виникає дисбактеріоз.

Симптоми дисбактеріозу кишечника:

Пробіотики можна приймати у вигляді аптечних харчових добавок або просто включити до раціону продукти, де вони містяться.

У яких продуктах містяться пробіотики

Пребіотики – це речовини, що створюють комфортне середовище для розмноження корисних бактерій у кишечнику.

Простими словами, це їжа для пробіотиків, без якої вони не зможуть нормально виконувати свої функції.

До пребіотиків належать полісахариди, лактулоза, клітковина, целюлоза, пектини, вітаміни А, С, Е, каротиноїди, параамінобензойна кислота, а також ціла низка інших речовин зі складними назвами.

Запам’ятовувати їх не обов’язково, головне – знати продукти, у яких містяться пребіотики.

У яких продуктах містяться пребіотики

Як і пробіотики, пребіотики можна знайти у вигляді аптечних харчових добавок або звернути увагу на рослинну їжу.

Зокрема, на них багаті такі продукти:

