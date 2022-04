Можна буде їсти кілька місяців! Що допоможе зберегти свіжість хліба надовго

Як подовжити термін зберігання хліба?

З початком повномасштабної війни хліб зі звичного продукту перетворився на справжній скарб для жителів багатьох регіонів.

Люди спустошують полиці з випічкою за лічені хвилини, тож часом дістати свіжу буханку — завдання не з легких.

Аби не бігати в пошуках хліба по різних магазинах у воєнний час, варто зберігати його якомога довше.

Ранок у Великому Місті зібрав для тебе кілька простих методів, що допоможуть подовжити термін зберігання цього продукту.

Аби зберегти свіжість хліба, поклади його в холодильник.

Так він буде придатним для вживання до трьох тижнів.

Однак варто зазначити, що такий метод має свої недоліки: хліб, що зберігається за холодної температури буде доволі сухим та прісним.

Зверни увагу на те, що в холодильник за жодних обставин не варто класти свіжоспечений гарячий хліб, адже перепад температур може зіпсувати компресор камери.

У спеціальній хлібниці випічка може зберігатися від 7 до 10 днів.

Аби хліб різних видів не псувався, поклади його в окремі пакети перед тим, як покласти в хлібницю.

Хлібницю час від часу варто протирати оцтом, аби буханка не псувалася якомога довше.

Не найкращий метод, однак якщо альтернативи немає — ним також можна скористатися.

Щільно загорни буханку в пакет, випустивши все зайве повітря.

Слідкуй за тим, щоб до пакета не потрапила вода: не бери хліб вологими руками.

У поліетилені випічка може зберігатися протягом 4-5 днів.

Виявляється, зберегти свіжість хліба надовго можна за допомогою інших продуктів.

Поряд із буханкою варто покласти розрізану сиру картоплину або яблука.

До речі, мішечок із сіллю, що лежатиме в пакеті з хлібом, витягуватиме всю зайву вологу, через яку продукт псується швидше.

Зверни увагу на те, що важливо ще й нарізати хліб правильно: роби надрізи не з кінця, а з середини буханки.

Слідкуй за тим, щоб ніж був сухим та чистим, адже вода — найзапекліший ворог хліба.

Нагадаємо, раніше ми публікували перелік продуктів з тривалим терміном зберігання.

Фото: Pexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.