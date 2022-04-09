Можна буде їсти кілька місяців! Що допоможе зберегти свіжість хліба надовго

Як подовжити термін зберігання хліба?
З початком повномасштабної війни хліб зі звичного продукту перетворився на справжній скарб для жителів багатьох регіонів.
Люди спустошують полиці з випічкою за лічені хвилини, тож часом дістати свіжу буханку — завдання не з легких.
Аби не бігати в пошуках хліба по різних магазинах у воєнний час, варто зберігати його якомога довше.
Ранок у Великому Місті зібрав для тебе кілька простих методів, що допоможуть подовжити термін зберігання цього продукту.
Як зберігати хліб свіжим довше?
Прохолодне місце
Аби зберегти свіжість хліба, поклади його в холодильник.
Так він буде придатним для вживання до трьох тижнів.
До речі, якщо покласти буханку в морозильну камеру, його можна буде їсти навіть за кілька місяців після покупки.
Однак варто зазначити, що такий метод має свої недоліки: хліб, що зберігається за холодної температури буде доволі сухим та прісним.
Зверни увагу на те, що в холодильник за жодних обставин не варто класти свіжоспечений гарячий хліб, адже перепад температур може зіпсувати компресор камери.
Хлібниця
У спеціальній хлібниці випічка може зберігатися від 7 до 10 днів.
Аби хліб різних видів не псувався, поклади його в окремі пакети перед тим, як покласти в хлібницю.
Хлібницю час від часу варто протирати оцтом, аби буханка не псувалася якомога довше.
Поліетиленовий пакет
Не найкращий метод, однак якщо альтернативи немає — ним також можна скористатися.
Щільно загорни буханку в пакет, випустивши все зайве повітря.
Слідкуй за тим, щоб до пакета не потрапила вода: не бери хліб вологими руками.
У поліетилені випічка може зберігатися протягом 4-5 днів.
Альтернативні методи
Виявляється, зберегти свіжість хліба надовго можна за допомогою інших продуктів.
Поряд із буханкою варто покласти розрізану сиру картоплину або яблука.Також по темі: Воєнна кулінарія: рецепти з продуктів, які є в кожному холодильнику Як спекти хліб вдома: на дріжджах, на кефірі та на воді — прості рецепти Продуктовий запас для бомбосховища: поради нутриціолога
До речі, мішечок із сіллю, що лежатиме в пакеті з хлібом, витягуватиме всю зайву вологу, через яку продукт псується швидше.
Зверни увагу на те, що важливо ще й нарізати хліб правильно: роби надрізи не з кінця, а з середини буханки.
Слідкуй за тим, щоб ніж був сухим та чистим, адже вода — найзапекліший ворог хліба.
Нагадаємо, раніше ми публікували перелік продуктів з тривалим терміном зберігання.
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