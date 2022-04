Поливаний понеділок 2022: прикмети і що не можна робити

Поливаний понеділок прийнято відзначати на другий день після Великодня. Цьогорів він припадає на 25 квітня.

Цей день пов’язує християнські та язичницькі традиції, втім чимало вірян і досі їх дотримуються.

У народі вважають, що Поливаний понеділок – це день очищення водою. Тому заведено обливати всіх зустрічних.

