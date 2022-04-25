Поливаний понеділок 2022: прикмети і що не можна робити

Поливаний понеділок прийнято відзначати на другий день після Великодня. Цьогорів він припадає на 25 квітня.
Цей день пов’язує християнські та язичницькі традиції, втім чимало вірян і досі їх дотримуються.
У народі вважають, що Поливаний понеділок – це день очищення водою. Тому заведено обливати всіх зустрічних.
Що не можна робити у Поливаний понеділок 2022
- Не можна сваритися та лаятися.
- Не можна сумувати та думати про погане.
- Не можна надто багато їсти.
- Не можна вживати забагато алкоголю.
- Не можна займатися домашніми справами та тяжко працювати.
- Не можна сидіти вдома наодинці.
Прикмети у Поливаний понеділок
- Якщо у Поливаний понеділок буде ранковий дощ – варто чекати на дощове літо.
- Ясна сонячна погода у Поливаний понеділок обіцяє таке ж літо.
- Якщо перелітні птахи в цей день не співають – будуть заморозки.
- Якщо в цей день безвітряно та синє небо – найближчим часом бути дощу.
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