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ICTV Ранок 25.04.2022 09:36
25.04.2022 09:36
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Поливаний понеділок 2022: прикмети і що не можна робити

Поливаний понеділок 2022: прикмети і що не можна робити

Поливаний понеділок прийнято відзначати на другий день після Великодня. Цьогорів він припадає на 25 квітня.

Цей день пов’язує християнські та язичницькі традиції, втім чимало вірян і досі їх дотримуються.

У народі вважають, що Поливаний понеділок – це день очищення водою. Тому заведено обливати всіх зустрічних.

Що не можна робити у Поливаний понеділок 2022

  • Не можна сваритися та лаятися.
  • Не можна сумувати та думати про погане.
  • Не можна надто багато їсти.
  • Не можна вживати забагато алкоголю.
  • Не можна займатися домашніми справами та тяжко працювати.
  • Не можна сидіти вдома наодинці.
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Прикмети у Поливаний понеділок

  • Якщо у Поливаний понеділок буде ранковий дощ – варто чекати на дощове літо.
  • Ясна сонячна погода у Поливаний понеділок обіцяє таке ж літо.
  • Якщо перелітні птахи в цей день не співають – будуть заморозки.
  • Якщо в цей день безвітряно та синє небо – найближчим часом бути дощу.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про магнітні бурі в травні 2021.

Фото: Pexels

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Теги: свята
25.04.2022 09:36



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