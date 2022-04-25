Поливаний понеділок 2022: прикмети і що не можна робити

Поливаний понеділок прийнято відзначати на другий день після Великодня. Цьогорів він припадає на 25 квітня.

Цей день пов’язує християнські та язичницькі традиції, втім чимало вірян і досі їх дотримуються.

У народі вважають, що Поливаний понеділок – це день очищення водою. Тому заведено обливати всіх зустрічних.

Що не можна робити у Поливаний понеділок 2022

Не можна сваритися та лаятися.

Не можна сумувати та думати про погане.

Не можна надто багато їсти.

Не можна вживати забагато алкоголю.

Не можна займатися домашніми справами та тяжко працювати.

Не можна сидіти вдома наодинці.

Прикмети у Поливаний понеділок

Якщо у Поливаний понеділок буде ранковий дощ – варто чекати на дощове літо.

Ясна сонячна погода у Поливаний понеділок обіцяє таке ж літо.

Якщо перелітні птахи в цей день не співають – будуть заморозки.

Якщо в цей день безвітряно та синє небо – найближчим часом бути дощу.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про магнітні бурі в травні 2021.

Фото: Pexels

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