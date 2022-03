Від Русі до сьогодення. 5 важливих книг про історію України

Добірка книг про історію України, які варто прочитати кожному українцю і не тільки.

Одним з методів ведення війни, що застосовує Росія не тільки стосовно українців, але й своїх громадян — інформаційна пропаганда та перекручування історії.

Президент РФ неодноразово у своїх виступах присвоював “імперії зла”, якої в часи Київської Русі ще навіть не існувало, досягнення та традиції.

Відтак, розвінчування міфів та боротьба на історичній площині стала ще одним рубежем, який нам потрібно відстоювати.

Ранок у Великому Місті склав список mustread-книг з історії України, які потрібно прочитати всім.

Автори: О. Зінченко, В. В’ятрович, М. Майоров

Міфи, табу та пропаганда тягнуться ще з радянських часів.

Більшість фактів Другої світової війни — фікція, яку вигадали за часів СРСР, як було зручно тодішній владі.

Український інститут національної пам’яті вибрав 50 міфологізованих сюжетів і розвінчують їх, спираючись на довготривалі дослідження й опрацювання розсекречених архівних матеріалів.

Результати досліджень спростовують низку міфів, які нав’язуються світові і до сьогодні.

Автор: Олександр Михед

Письменник збирав матеріал для книги під час подорожі по містах Донецької та Луганської областей.

Він досліджував життя місцевих, проводив час в архівах, щоб дібратись до справжньої історії.

Український Схід формувався за різних обставин, згадки про які сьогодні стерті.

Тож автору було важливо було звернути увагу унікальний характер і зрозуміти схід України.

Автор: Наталя Гуменюк

Книга увібрала в себе репортажі про життя кримського півострова за останні кілька років.

Це також подекуди також особиста розповідь Наталії Гуменюк.

У своїх репортажах Наталія Гуменюк звертає увагу на деякі деталі, які можуть бути початком для роздумів і більш широкої дискусії.

Автор: Ярослав Грицак

Робота над книгою тривала 15 років: цей масштабний твір не тільки про минуле, а й про те, яким може бути наше майбутнє, і про те, що відбувається з нами тепер.

За словами автора, ця книга створена для молодого покоління українців, що пов’язують своє майбутнє з Україною.

Для тих, хто шукає відповіді на запитання “Ким ми були, ким ми є зараз і як нам рухатися далі?”.

Для тих, хто хоче дізнатися правдиву історію своєї країни.

Автор: Олександр Палій

Це своєрідний підручник з історії України.

Книга веде початок від прадавніх часів і сягає аж до незалежності.

Автор чітко вказав, хто заснував Київ, якими були козаки і як Шевченко впливав на історію.

Тож варто прочитати та розставити всі крапки над і – з’ясувати все до кінця.

