Великдень 2022: привітання у прозі, віршах та картинках

Привітання з Великоднем 2022 українською мовою у віршах і прозі, короткі СМС-вітання, а також листівки.

Великдень, або ж Пасха – одне з найважливіших християнських свят. Воно символізує Воскресіння з мертвих Ісуса Христа, який прийняв смерть за гріхи усього людства заради порятунку від страшних бід.

Цьогоріч православні та греко-католики святкують Великдень 24 квітня.

Не забудь привітати своїх рідних і друзів із цим світлим святом! Ранок у Великому Місті зібрав найкращі вітання на будь-який смак.

Вітаю з Великоднем та в це чудове свято хочу побажати йти по життю з доброю мрією, високими прагненнями, щирою надією, міцною вірою і великою любов’ю. Нехай ніжний аромат здобних пасок, яскраві фарби яєць, дзвінкий сміх і світлі посмішки близьких наповнять цей день справжнім дивом і прекрасним настроєм.

***

Найщиріші вітання з нагоди найбільшого християнського свята Воскресіння Христового! Нехай Ваші душі будуть багаті на добро, як святковий стіл, чисті як Великодній рушник і веселі, як українські писанки. Хай малинові дзвони Великодня принесуть у Вашу оселю радість, віру, надію і любов. Христос Воскрес!

***

Христос Воскрес! Сердечно вітаю зі святом Святої Пасхи. Від усієї душі бажаю, щоб радість Воскресіння Христового наповнювала серце, а світло Божественної любові зігрівало рідних і близьких

***

Вітаю зі святом Пасхи! Бажаю, щоб доля подарувала безліч приводів для радості і щастя! Нехай збудуться всі заповітні бажання, а найголовніші цілі впевнено приведуть до успіху і нових вершин! Вірте в себе!

***

Христос Воскрес!

З відчуттям глибокої радості і від щирого серця поздоровляємо вас з Воскресінням Христовим, з Пасхою Христовою, і нехай царюють у ваших серцях радість і душевний спокій!Нехай до Вашої оселі прийде здоров’я, любов, щастя, добробут, душа нехай світлішою стає, серце пламеніє любов’ю, а помисли стануть щирими та добрими. Всіх Вам земних благ!

Звістка радісна лунає!

Світ Ісуса величає

Великоднім дзвоном, співом,

Чистим серцем – повним віри,

Ясних, добрих сподівань!

Великодніх вам світань!

***

У світлий Великдень вклоняюсь вам щиро,

Бажаю вам щастя, бажаю вам миру!

Хай сонечко в небі завжди вам сіяє,

У доброму ділі хай Бог помагає!

Достатку бажаю, міцного здоров’я,

З повагою люди до вас щоб, з любов’ю,

Усе, що задумали ви, щоб збулося,

Щоб радісно вам на землі цій жилося!

***

І зійде сонце,

Наче кругла паска,

Мов писанка,

Розквітне вся земля –

Радіймо, друзі,

Великодня казка

Гаївкою хай серце звеселя!

Співаймо, друзі,

В Великоднім колі

І Господа воскреслого молім,

Щоб обновивсь

Весною щастя й долі

Наш рідний край, наш дім.

***

Я зі святом вас вітаю,

Миру й радості бажаю,

Світлої надії,

Виправдання мрії,

Добрих днів щасливих,

Друзів незрадливих,

Крашанки хай сяють,

З Пасхою вітають!

***

В житті нехай все буде, що потрібно,

Без чого не складається життя:

Любов, здоров’я, щастя, дружба

Та вічно юна нестаріюча душа.

Щоб гріло сонечко ласкаве,

Щоб Бог усіх оберігав

І ангел ваш охоронитель

З плеча ніколи не злітав.

Нехай пасхальна радість

Не залишає Вас у всі дні вашого життя!

Проміння чисте

Падає з небес

Вітаємо з Великоднем

Христос воскрес!

***

Нехай Божа ласка

зійде з небес,

смачна буде паска,

Христос Воскрес!

***

Світло Великого Дня і любов

Промовляють до нас найщирішою з мов.

Щоб ми з тобою серцем пораділи

Й за те, що маємо, подякувати вміли!

***

Весна розцвіла, неначе казка,

І посилає сонце проміння із небес.

Вітаю із щасливим святом Пасхи!

Христос Воскрес!

***

Хай Божа матір Вас охороняє,

А Дух Святий здоров’я посилає.

Господь дарує Ангела з небес!

— Христос Воскрес! — Воістину воскрес!

