Великдень в умовах війни: Епіфаній розповів, як освятити паску під час бойових дій

Як освятити паску в умовах війни в Україні?

Великдень 2022 стане особливим для всіх українців.

Уперше за багато років ми відзначатимемо це світле свято в умовах повномасштабної війни.

Зважаючи на обмеження, пов’язані з воєнним станом у країні, традиційне Великоднє богослужіння цьогоріч зазнає змін.

Предстоятель Православної церкви України Блаженніший Епіфаній в ефірі телемарафону пояснив, як проходитиме святкування Великодня 2022 та як освятити паску під час бойових дій.

Епіфаній наголосив на тому, що Росія зараз готує провокації, особливо у східних регіонах України, тож пильність втрачати не варто.

Однак і для надмірної паніки приводів поки немає.

Тобто, богослужіння можуть проводити й у неділю вранці.

Епіфаній також зазначив, що ми вже маємо досвід минулих років, коли були жорсткі карантинні обмеження, тож священники добре знають, як уберегти парафіян від небезпеки.

За словами Епіфанія, освятити паски можна буде і напередодні свята, у суботу.

А от ті, хто хоче долучитися до нічного богослужіння, можуть зробити це онлайн, аби не порушувати правила комендантської години.

Фото: Pixabay

