Правда і міфи про “весняний авітаміноз”. Що це за стан та як із ним боротись

Чому навесні бракує вітамінів, та як це компенсувати.

Із приходом весни — пори пробудження та натхнення — ми всі чекаємо приливу енергії та заряду мотивації.

Але, як то часто буває, отримуємо зовсім не те, чого хотіли.

Млявість, сонливість, головні болі та постійне відчуття втоми…

Чи правда, що виною цьому брак вітамінів? Як правильно називати цей стан і головне — як із ним боротися?

Читай у матерілі Ранку у Великому Місті.

Після зимової “сплячки” нашому організму потрібні сили, а відтак – вітаміни, щоб адаптуватися до нового режиму.

Останніх навесні нам і справді частенько бракує.

Лікар-дієтолог Юлія Поворознюк пов’язує це з тим, що фрукти й овочі, які довгенько зберігаються на прилавках магазинів, не дають нам необхідних вітамінів.

Проте, як виявилось, не зовсім доцільно називати цей стан авітамінозом, тобто повною відсутністю вітамінів.

Стан весняного нездужання частіше спровокований гіповітамінозом — вітаміни надходять в організм, але в недостатній кількості.

Гаразд, тепер, коли міфи зруйновано перейдемо до найважливішого — усунення проблеми.

Ознаки весняного гіповітамінозу дуже індивідуальні. Вони залежать від того, чого саме бракує організму.

Навіть нестача одного вітаміну може спричинити вельми неприємні наслідки: порушується утворення необхідних ферментів, обмін речовин, виникають хронічні захворювання.

То як же виявити проблему на ранньому етапі?

Сухістю та схильністю до подразнення вона сигналізуватиме про нестачу вітамінів.

Одночасно страждає волосся, воно виглядає млявим, сухим, січеться і випадає. А на губах з’являються все нові тріщинки.

А ось і загальні симптоми весняного гіповітамінозу, до яких варто прислухатись:

Ніхто не хоче відчувати що-небудь із переліченого вище під час всіма улюбленої весни, правда ж?

То от, цей неприємний стан доволі просто подолати.

Важливо ввести у свій щоденний раціон:

Також пані Юлія наголошує:

Не слід забувати про повноцінний відпочинок, прогулянки на свіжому повітрі і достатню кількість сну.

Одним словом, нехай ця весна тобі принесе море позитивних вражень замість всяких там авітаміно- чи гіповітамінозів!

Фото: Pexels

