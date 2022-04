Чистий четвер 2022: найкращі привітання і листівки українською мовою

Привітання з Чистий четвергом у віршах, прозі і картинках на будь-який смак.

Чистий четвер – один із найвідоміших і найбільш шанованих днів Великого тижня.

У 2021 році він припадає на 21 квітня.

У цей день прийнято очищати свої думки від негативу, а будинок від бруду та непотрібних речей і, звісно, ж вітати усіх християн.

Ранок у Великому Місті зібрав найкращі вітання із Чистим четвергом, які точно сподобаються твоїм близьким і друзям.

Напередодні Великодня

У день очищення і тіла, і душі

Я привітати поспішаю вас сьогодні

І надсилаю ці прості вірші.

Нехай четвер очистить ваше серце,

Нехай омиє тіло і думки,

Як із відра вода – на вас проллється

Благословення Боже на віки!

***

Вітаю з Чистим Четвергом!

Бажаю всім змести печалі,

Хай буде радісно кругом,

Хвороби й біди йдуть подалі.

Хай небо нас усіх простить

Й очистить душі променисто.

Молитва у серцях бринить

Прекрасним Божим благовістом.

***

Водою джерельною, чистою,

Прозорою, наче сріблистою,

Змиваю все темне, нечистеє,

Щоб серце зігрілось розхристане.

У Чистий Четвер помолімося

І паскою благословімося,

Щоб радість приходила світлая,

Як гілка черешні розквітлая.

***

Чую світлий благовіст,

До закінчення йде піст.

Пахнуть паски із печі,

Великодні калачі.

Всі у Чистий у Четвер

Зранку і аж дотепер

Обливаються водою

Непочатою, святою,

Щоби змити всі напасті,

На здоров’я і на щастя.

Хай молитва тихо ллється

І Господь нам усміхнеться!

***

Нехай від бруду, пилу, сміття

Весь очиститься ваш будинок.

Нехай підуть усі злі думки

З цим Чистим четвергом.

Щоб і небо було ясним,

І чиста була душа.

Щоб всі ми відчували,

Яка Пасха хороша!

Нехай в Чистий четвер вода змиє з тебе всі тривоги і печалі, нехай покинуть твій будинок всі біди і негаразди, нехай залишиться в душі світле щастя і радість, нехай позбудеться серце твоє смутку і образ, але не втратить віри у все хороше!

***

Вітаю з Чистим Четвергом! Винеси з дому все сміття і залишки тривог, щоб звільнити душу від злих спогадів і образ. Нехай цей день стане новою і чистою сторінкою, з якої почнеться інша історія твого життя, наповнена тільки щастям, любов’ю і радістю!

***

З Чистим четвергом! Бажаю добре підготуватися до Великодня, а в домі і в думках навести порядок. Нехай усі справи вдаються, всі мрії збувалися, а в душі залишається місце для нових планів. Удачі, здоров’я, легких і цікавих доріг!

***

У Чистий четвер вітаю зі святом! Бажаю очищення й оновлення. Нехай підуть із обмиванням всі негаразди, образи і розчарування. Нехай життя наповнюють добрі і світлі моменти, любов і радість. Миру вам, гармонії, умиротворення, спокою і віри в найкраще!

***

У Чистий Четвер хочу від душі побажати чистоти думок, почуттів, любові і щастя. Нехай з дому зникне печаль, а з думок – смуток. Нехай в твоєму житті не буде більше місця для образ і поганих слів, а свято Великодня подарує добру надію і удачу.

Із Чистим четвергом! Від усього серця бажаю здоров’я всій Вашій родині, миру Вашому дому і світлої весни!

***

Нехай Чистий четверг прибере з вашого життя весь негатив і чорні смуги, а життя хай стане чистим і білим.

***

Вітаю з Чистим четвергом! Бажаю добре підготуватися до Великодня, а в домі і в думках навести порядок.

***

Нехай в Чистий четвер з дому підуть всі образи і тривоги, нехай серце покинуть всі похмурі думки і печалі.

***

