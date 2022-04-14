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ICTV Ранок 14.04.2022 11:02
14.04.2022 11:02
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Смачно і просто: найкращий рецепт сирної паски без випічки

Смачно і просто: найкращий рецепт сирної паски без випічки

Як приготувати сирну паску без випічки? Ранок у Великому Місті пропонує тобі найкращий рецепт, для якого не потрібна духовка.

Сирна паска без випічки – покроковий рецепт

Інгредієнти

  • Сир кисломолочний – 1 кг
  • Цукор – 220 г
  • Жирні вершки або сметана – 160 г
  • Вершкове масло – 140 г
  • Курага – 100 г
  • Родзинки – 100 г
  • Яєчні жовтки – 3 шт
  • Ванільний цукор – 1 пакетик
  • Сіль – на кінчику ножа.
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Приготування

  1. Перетри кисломолочний сир через сито
  2. Додай до сиру масло, цукор і жовтки, розмішай та переклади до каструлі.
  3. Нагрій масу, поки не почнуть з’являтися бульбашки (до кипіння доводити не потрібно).
  4. Зніми з вогню і постав у дуже холодне місце або в миску з холодною водою.
  5. Залий курагу і родзинки гарячою водою, потім висуши паперовим рушником і наріж.
  6. Коли маса охолоне, перебий її блендером разом із вершками або сметаною. Після цього – додай сухофрукти.
  7. Вистели форму марлею, переклади туди сирну масу і зверху постав якийсь вантаж.
  8. Постав у холодильник на 12-18 годин.
  9. Витягни з форми, прикрась і подавай на стіл. Смачного!

Сирна паска без духовки – відео

Нагадаємо, раніше ми публікували інші смачні рецепти пасок.

Фото: Pixabay

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Теги: Великдень, рецепти
14.04.2022 11:02



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