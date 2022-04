Правила безпеки для підлітків під час війни: що важливо знати

Правила безпеки під час бойових дій для підлітків.

Повномасштабна війна внесла свої корективи в наше звичне життя.

Мирні й безпечні райони перетворилися на поле бою, а вибухи, які раніше викликали асоціації тільки з салютами, зараз змушують нас терміново тікати в укриття.

Однак навіть у такі непрості часи загрози можна уникнути, якщо знати правила поведінки.

Особливо важливо говорити про правила безпеки під час війни з підлітками, які часто втрачають пильність.

Розповідаємо, яких правил варто дотримуватися підлітками, аби зберегти життя в умовах бойових дій.

Якщо права дитини порушують, вона може звернутися за допомогою до офіційних органів за номерами 102 або 116 111, а також до посадових осіб державних органів, що мають розпізнавальні знаки (форма, бейджі, значки).

Варто пам’ятати, що поліцейські, лікарі, рятувальники та працівники соціальної сфери завжди мають посвідчення та носять спеціальний одяг.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про правила безпеки на звільнених від окупантів територіях.

Фото: Pexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.