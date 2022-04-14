Правила безпеки для підлітків під час війни: що важливо знати

Правила безпеки під час бойових дій для підлітків.

Повномасштабна війна внесла свої корективи в наше звичне життя.

Мирні й безпечні райони перетворилися на поле бою, а вибухи, які раніше викликали асоціації тільки з салютами, зараз змушують нас терміново тікати в укриття.

Однак навіть у такі непрості часи загрози можна уникнути, якщо знати правила поведінки.

Особливо важливо говорити про правила безпеки під час війни з підлітками, які часто втрачають пильність.

Розповідаємо, яких правил варто дотримуватися підлітками, аби зберегти життя в умовах бойових дій.

Правила безпеки під час війни для підлітків

За жодних обставин не можна віддавати свої документи незнайомцям.

Довіряти слід тільки родичам та знайомим людям.

На вулиці краще перебувати в супроводі дорослих або друзів, аби не ходити наодинці.

Не можна погоджуватися на пропозиції незнайомців, навіть якщо вони викликають довіру.

За жодних умов не можна ігнорувати звуки сирен та сигналів про повітряну тривогу.

Варто намагатися не розлучатися з батьками: не можна довіряти тим, хто говорить про нібито безпечні місця, до яких не можуть заходити дорослі.

Куди може звернутися підліток в разі порушення його прав?

Якщо права дитини порушують, вона може звернутися за допомогою до офіційних органів за номерами 102 або 116 111, а також до посадових осіб державних органів, що мають розпізнавальні знаки (форма, бейджі, значки).

Варто пам’ятати, що поліцейські, лікарі, рятувальники та працівники соціальної сфери завжди мають посвідчення та носять спеціальний одяг.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про правила безпеки на звільнених від окупантів територіях.

Фото: Pexels

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