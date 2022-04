Оплата комуналки під час війни. Платити чи ні?

Чи потрібно сплачувати кошти за комунальні послуги під час війни?

Повномасштабні бойові дії внесли свої корективи в наше життя.

Чимало звичних процедур стали недоступними для нас.

Багатьох в умовах війни хвилює важливе питання: чи зобов’язані українці сплачувати кошти за комунальні послуги під час війни?

А що робити людям, у яких у такі непрості часи немає можливості оплатити квитанції?

В асоціації жінок-юристок України ЮрФем розповіли, чи звільняються українці від сплати за комунальні послуги в період війни та що робити тим, хто тимчасово не має грошей, аби заплатити.

Під час повномасштабної війни українців не звільняють від сплати за комунальні послуги та банківські платежі.

Проте варто зазначити, що на період бойових дій скасовуються штрафи та пеня, якщо людина не має змоги їх оплачувати.

Кабмін України прийняв постанову від 5 березня 2022 р. № 206 про “Деякі питання оплати житлово-комунальних послуг в період воєнного стану”, яка до завершення терміну дії воєнного стану забороняє:

У випадку несплати або оплати не в повному обсязі відключати комунальні послуги в період воєнного стану не будуть, однак варто пам’ятати про те, що наша економіка вкрай потребує підтримки кожного громадянина.

Комунальні служби зараз працюють у посиленому режимі в надскладних умовах, тож їм потрібні грошові ресурси, аби не зупиняти свою роботу.

Якщо у вас є можливість оплачувати квитанції, продовжуйте це робити!

Після закінчення дії воєнного стану все одно доведеться віддавати борги.

Фото: Pexels

