Гарно й безпечно: як не зіпсувати нігті гель-лаком

Як робити манікюр, щоб не нашкодити нігтям?

В останні роки покриття нігтів гель-лаком стало необхідною для більшості дівчат процедурою.

Адже він стійкий, має чудовий вигляд і робить наші руки ще більш елегантними й жіночними.

Навіть під час війни українки в безпечних областях не припиняють ходити до майстрів, аби оновити манікюр та підняти собі настрій у такі непрості часи.

Багатьом здається, що доглядати за руками під час війни недоречно, а дарма.

Зламані та покусані від стресу нігті ніяк не допоможуть зупинити окупантів, а от твій хороший настрій після б’юті-процедури допоможе зібратися з думками та стати продуктивнішою.

Ранок у Великому Місті розповість, як не зіпсувати нігті гель-лаком і насолоджуватися неймовірними дизайнами без шкоди.

Часом буває так, що покриття неочікувано псується в найнезручніший момент, коли запис до улюбленого майстра перенести на ближчу дату не виходить.

Багато дівчат припускаються дуже грубої помилки й намагається зняти гель-лак у домашніх умовах без спеціальних інструментів, особливо під час війни.

І більшість використовує для цього засоби, абсолютно не придатні для довгого контакту зі шкірою.

За лічені хвилини вони здатні зробити нігті ламкими й тонкими.

Відновлювати нігтьову пластину потім доведеться протягом кількох місяців.

Одна поширена й безневинна, на перший погляд, звичка може знищити красу твоїх нігтів надовго.

Зізнайся самій собі: ти хоч раз намагалася відірвати шматочок гель-лаку, коли покриття почало відходити в одному місці?

Робити так категорично заборонено!

Річ у тім, що разом із лаком ти можеш відірвати й верхній шар нігтьової пластини.

Щоб не довелося чекати місяцями, поки вона відновиться, не чіпай гель-лак за жодних обставин, навіть коли дуже хвилюєшся.

На жаль, чимало дівчат і досі ігнорують догляд за кутикулою після процедури покриття.

Ультрафіолетове світло й спеціальні бази для гель-лаку підсушують її.

Зроби це своїм щотижневим ритуалом.

Тоді ніякий гель-лак не зіпсує красу твоїх нігтів.

Здавалося б, як протермінований гель-лак може нашкодити?

Він же не потрапляє безпосередньо до нашого організму.

Хай там як, варто бути обачною із матеріалом, який ти наносиш на свої нігті.

Зіпсований лак може роз’їдати нігтьову пластину, а також викликати алергічні реакції й навіть призвести до повної втрати нігтя.

Отож, не полінуйся наступного разу під час візиту до майстра переконатися в тому, що гель-лак ще можна використовувати.

Досвічені майстрині не рекомендують ходити з одним покриттям на нігтях більше, ніж 3 тижні.

Варто розуміти, що гель-лак може тріскатися й відшаровуватися.

Отож, стався до своїх нігтиків відповідально!

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як зняти гель-лак вдома і не пошкодити нігті.

Фото: Unsplash

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.