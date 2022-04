Як не “вигоріти” під час війни: поради, що допопоможуть уникнути перевтоми

Як почуватися краще та позбутися втоми в умовах бойових дій?

Війна виснажує українців і фізично, і морально.

Постійні звуки від вибухів, шквал новин, які оновлюються щохвилини, евакуації й тривале перебування в бомбосховищах завдає неабиякого удару по нашій психіці.

Аби не втрачати бойовий дух та сили для боротьби, варто піклуватися про себе навіть у такі непрості часи.

Психологиня Світлана Ройз дала декілька корисних порад на кожен день, які допоможуть уникнути втоми та тримати себе в тонусі під час війни.

У вас обов’язково має бути атрибут, який нагадує про мирний час.

Це може бути будь-що: пісня, квітка, іграшка — усе, що може стати своєрідним провідником до світла.

За словами психологині, у стані гострого стресу ми не помічаємо втоми та елементарних потреб.

Турбота про себе має стати вашим першочерговим завданням.

Зараз дуже важливо вміти відкладати телефон та робити собі “інформаційний детокс”.

Не варто перенасичувати себе новинами, репостити десятки фото з жахливими наслідками обстрілів і т.д.

Не слід закопувати себе в яму з негативом: відволікайтеся на позитивні моменти, спілкуйтеся з друзями та рідними.

Постійно нагадуйте собі про щось веселе та давайте волю гумору.

Уже давно настав час замислитися про своє щасливе майбутнє після закінчення війни.

Не бійтеся мріяти та будувати плани: ви маєте чітко вирішити, чим займатиметесь надалі, якої мети ви хочете досягти в першу чергу.

Нам усім потрібні сили, аби відбудувати нашу незламну й квітучу Україну.

Фото: Pexels

