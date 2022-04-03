Як не “вигоріти” під час війни: поради, що допопоможуть уникнути перевтоми

Як почуватися краще та позбутися втоми в умовах бойових дій?

Війна виснажує українців і фізично, і морально.

Постійні звуки від вибухів, шквал новин, які оновлюються щохвилини, евакуації й тривале перебування в бомбосховищах завдає неабиякого удару по нашій психіці.

Аби не втрачати бойовий дух та сили для боротьби, варто піклуватися про себе навіть у такі непрості часи.

Психологиня Світлана Ройз дала декілька корисних порад на кожен день, які допоможуть уникнути втоми та тримати себе в тонусі під час війни.

Як почуватися краще та уникнути втоми в умовах війни?

Згадка про мирні часи

У вас обов’язково має бути атрибут, який нагадує про мирний час.

Це може бути будь-що: пісня, квітка, іграшка — усе, що може стати своєрідним провідником до світла.

За словами психологині, у стані гострого стресу ми не помічаємо втоми та елементарних потреб.

— Переживання стресу має різні етапи. У нас був етап активізації, адаптації. Усі резерви націлені на виживання. У такому стані ми не відчуваємо, що нам потрібно в туалет, спати або їсти. І треба не допустити до цього, оскільки це впливатиме на психіку та на те, чи зможемо ми у такому стані надати допомогу іншим, — наголосила Світлана Ройз.

Турбота про себе має стати вашим першочерговим завданням.

Відпочинок від новин

Зараз дуже важливо вміти відкладати телефон та робити собі “інформаційний детокс”.

Не варто перенасичувати себе новинами, репостити десятки фото з жахливими наслідками обстрілів і т.д.

Не слід закопувати себе в яму з негативом: відволікайтеся на позитивні моменти, спілкуйтеся з друзями та рідними.

Постійно нагадуйте собі про щось веселе та давайте волю гумору.

Плани на світле майбутнє

Уже давно настав час замислитися про своє щасливе майбутнє після закінчення війни.

Не бійтеся мріяти та будувати плани: ви маєте чітко вирішити, чим займатиметесь надалі, якої мети ви хочете досягти в першу чергу.

Нам усім потрібні сили, аби відбудувати нашу незламну й квітучу Україну.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як зберегти психологічне здоров’я при вимушеному переїзді.

Фото: Pexels

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