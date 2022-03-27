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ICTV Ранок 27.03.2022 16:33
27.03.2022 16:33
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Не припиняйте любити себе. Як не набрати зайву вагу під час війни

Не припиняйте любити себе. Як не набрати зайву вагу під час війни

Як не набрати кілограми через стрес під час бойових дій.

Війна виштовхує людину із зони комфорту. Однак психіці потрібно за щось вчепитись, щоб зберігати нормальний стан.

І найпростіший спосіб — їжа.

Інструктор з фітнесу Таня Іванів дала практичні поради, як дотримуватись балансу, щоб цифри на вагах не повзли вгору.

Як не погладшати під час війни

Вплив стресу на вагу під час війни

Більшість людей, що знаходяться у стані стресу, схильні до гіперфагії, або переїдання, у той час, як значно менша кількість страждає від гіпофагії, тобто недоїдання.

Співвідношення становить 2:1.

За це відповідає гормон стресу – кортизол.

Його високий рівень провокує відчуття голоду і тягу до солодкого.

Якщо людина схильна набирати вагу при стресі, то вона, ймовірно, стриманий споживач їжі за нормальних обставин.

І навпаки: нестримні споживачі, які рідко обмежують свій раціон, зазвичай їдять менше, коли відчувають стрес.

Правила харчування під час війни

Потрібно дотримуватись таких рекомендацій:

1. Зменшіть прийоми споживання кави;
2. Не робіть перекусів;
3. Вживайте продукти з високим вмістом магнію: гречану кашу, чорний шоколад, горіхи, жирну рибу, авокадо, насіння льону і кунжуту;
4. Провітрюйте кімнату на пару хвилин перед сном;
5. Знайдіть підтримку від інших. Розповідайте про свої переживання. Слідкуйте за користувачами в соцмережах, які тримають бойовий дух і вас заспокоюють.

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І найголовніше! Ніколи не звинувачуйте себе, якщо ви набрали вагу.

Приймайте себе в будь-якій вазі і в будь-якому вигляді, адже ви все ще залишаєтеся собою.

Ви обов’язково повернетеся в бажану форму, але не припиняйте любити себе.

Нагадаєте, раніше ми розповідали про те, як налагодити роботу кишківника під час бойових дій.

Фото: Рexels

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Теги: їжа, харчування
27.03.2022 16:33
Джерело: Таня Іванів



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