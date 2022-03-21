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ICTV Ранок 21.03.2022 08:41
21.03.2022 08:41
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Вилив аміаку на Сумихімпром: чи є загроза і правила поведінки в в умовах викиду аміаку

Вилив аміаку на Сумихімпром: чи є загроза і правила поведінки в в умовах викиду аміаку

На підприємстві Сумихімпром стався вилив аміаку. Зона ураження радіусом близько 5 км. Під загрозою село Новоселиця, для Сум нині загрози немає.

Центр протидії дезінформації при РНБО розповідає про правила поведінки в умовах викиду аміаку та якою має бути перша допомога при отруєнні ним.

Аміак — безбарвний газ із різким задушливим запахом, добре розчинний у воді, вибухонебезпечний, токсичний. Аміак легший за повітря, тому для захисту необхідно використовувати укриття, підвали та нижні поверхи будинків.

Правила поведінки в умовах викиду аміаку

  • виходити із зараженого району необхідно перпендикулярно напрямку вітру;
  • якщо немає можливості вийти з району зараження, необхідно укритися в укриттях, підвалах, квартирах (будинках), попередньо загерметизувавши вікна, двері, вентиляцію (бажано тканиною, змоченою в лимонній кислоті або слабкому розчині оцту чи води);
  • в помешканні бажано пройти до ванної кімнати та включити душ на мілке розпилення (вода поглинає аміак із повітря), вентиляцію не вмикати (витягує чисте повітря та затягує забруднене);
  • якщо відчуваєте запах аміаку, дихати через зволожену марлеву пов’язку (бажано змочити 5% розчином оцтової або лимонної кислоти).
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Перша допомога при отруєнні аміаком

  • виведіть ураженого на свіже повітря;
  • дайте йому теплого молока з харчовою содою;
  • одягніть ватно-марлеву пов’язку, змочену водою, краще 5% розчину оцтової або лимонної кислоти;
  • при потраплянні в очі — промийте водою або протріть вазеліном чи оливковою олією;
  • при ураженні шкіри — обмийте чистою водою, зробіть примочки з 5% розчину оцтової або лимонної кислоти.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити в разі хімічної атаки.

Фото: Pexels

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Теги: війна в Україні, хімічна атака
21.03.2022 08:41



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