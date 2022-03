Вилив аміаку на Сумихімпром: чи є загроза і правила поведінки в в умовах викиду аміаку

На підприємстві Сумихімпром стався вилив аміаку. Зона ураження радіусом близько 5 км. Під загрозою село Новоселиця, для Сум нині загрози немає.

Центр протидії дезінформації при РНБО розповідає про правила поведінки в умовах викиду аміаку та якою має бути перша допомога при отруєнні ним.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити в разі хімічної атаки.

Фото: Pexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.