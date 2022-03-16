Топ найбезпечніших місць у будинку: де ховатися, якщо не встигаєте в укриття

В яких місцях в будинку найкраще ховатися під час сигнал тривоги.
Як тільки чуєте чи отримуєте сповіщення про сигнал тривоги — потрібно негайно прямувати до укриття.
Однак, якщо змушені ховатись від небезпеки вдома, потрібно знати безпечні місця.
Ранок у Великому Місті розповідає, куди ховатись в будинку під час сигналу загрози.
Де ховатись в будинку
Безпечні місця вдома
Ванна кімната — це хороший варіант.
Варто триматись якомога далі від вікон.
Також напоготові потрібно мати вогнегасник чи воду.
Це щоб можна було оперативно загасити пожежу в разі потреби.Також по темі: Що взяти з собою в бомбосховище: список найнеобхідніших речей Де купити ліки в Києві: інтерактивна карта аптек, які працюють Мародери чатують: як захистити свою оселю від грабіжників у воєнний час
В яких місцях в будинку найкраще ховатися від прямого попадання удару
В будинку найбезпечніше ховатися під час обстрілу:
Багатоповерхівка:
Новобудови відрізняються міцністю та стійкістю, адже під час їхнього будівництва використовується досить велика кількість бетону.
Тому в них можна вийти навіть на коридор, перечекати біля ліфтів чи на сходах, адже саме вони вважаються “ядром сили” будинку;
Панельний дім:
Найкращі місця — це одвірки дверей в “опорних” стінах (стіни товщиною понад 150 мм та бетонні);
Хрущовки:
Найбезпечнішими місцями в таких квартирах є дверні отвори в товстих цегляних “опорних” стінах.
Детальніше про те, де можна сховатись під час загрози, дивіться у відео:
Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як допомогти киянам під час війни.
Фото: Рixabay