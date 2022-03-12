Зігріваємося в підвалі: як зберігати тепло в бомбосховищі якомога довше

Як не змерзнути в холодному підземному укритті?
Війна змінила звичний темп життя українців.
Тепер ранок мільйонів людей починається із сигналу повітряної тривоги, а затишні й теплі оселі замінили бомбосховища без опалення.
До походу в підвал дуже важливо готуватися заздалегідь, аби не перемерзнути й не захворіти в такі непрості часи.
Розповідаємо, як запобігти переохолодженню в бомбосховищі.
Як утеплитися, аби не змерзнути в холодному підземному укритті?
Метод “цибулина”
Теплий одяг — наша головна зброя проти підступного холоду.
Температура в неопалюваних сховищах подекуди може сягати нуля градусів, тож до утеплення тіла варто ставитися відповідально.
Обирайте речі з натуральних тканин, адже вони довше зберігають тепло.
За можливості одягайте термобілизну, яку можна замінити майками й міцними панчохами або підштанниками.
Потурбуйтеся про те, щоб ваше горло було закритим. Обирайте кофтинки, що добре прилягають до діла й горла, а також теплі штани або джинси з цупкої тканини.
Наступним шаром можна одягати светр або худі з капюшоном.
Верхній одяг бажано обирати якомога довший, аби куртка закривала спину й сідниці.
Не забувайте про шарф, рукавички й теплу шапку.
Останній крок — якісне тепле взуття на високій підошві з хутром або шерстю всередині.
Під чоботи слід одягати шерстяні шкарпетки.
Ноги завжди мають бути в теплі
Пам’ятайте про те, що саме через переохолодження ніг люди найчастіше хворіють.
Взуття для укриття має бути максимально зручним і теплим, за жодних обставин не одягайте чоботи, що не підходять вам за розміром.
Через маленьке або завелике взуття ноги змерзнуть дуже швидко.
Аби утеплити стопи, можна використати спеціальні зігрівальні устілки або ж доступну альтернативу — гірчичники.
Не знімайте чоботи, навіть якщо вам здається, що в приміщенні стало тепло.
Альтернативні способи зігрітися
Якщо немає можливості тепло одягнутися, використовуйте ковдри й пледи, загорнувшись у них із головою.
Ще один обігрівач — інша людина.
Тримайтеся одне одного, аби не мерзнути.
Гарячі напої
З рідиною варто бути обачними, адже ефект зігрівання може бути оманливим.
Найкращим варіантом буде чай з імбиром або ж звичайна тепла вода.Також по темі: Що взяти з собою в бомбосховище: список найнеобхідніших речей Безпека понад усе: як керувати автомобілем під час евакуції Топ найбезпечніших місць у будинку: де ховатися, якщо не встигаєте в укриття
Каву в холодному укритті пити не радять.
Так само варто відмовитися й від алкоголю.
Голод — наш ворог
За можливості поїжте м’ясо, рибу, горіхи або бобові перед тим, як вирушати в укриття.
Голод заважає нам виробляти енергію, необхідну для підтримання тепла.
У період війни взагалі дуже важливо слідкувати за своїм харчуванням і не нехтувати обов’язковими прийомами їжі.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що не треба брати з собою в разі евакуації.
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