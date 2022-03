Заходити на YouTube і в Дію: що робити в разі вимкнення ефірного мовлення?

Що робити, якщо ефірне мовлення зникне?

Ворог уже два тижні намагається дезорієнтувати українців.

Окупанти поширюють фейки й пропаганду в надії на те що, ми здамося, та це не спрацьовує.

Загарбники вкотре погрожують пошкодити телевежі в різних регіонах, аби ізолювати мирне населення від правдивої інформації, але навіть за таких обставин вихід є.

Розповідаємо, що робити в разі включення ефірного мовлення.

Усі власники супутникових ресиверів та антен мають змогу безкоштовно переглядати українські канали.

Зраз вони розкодовані, тож під’єднатися може кожен.

У часи технологічного прогресу майже всі провідні українські телеканали мають свої канали на Ютуб.

Щоб долучитися до перегляду ефірів, потрібно набрати назву потрібного мовника в пошуковику.

Зробити це можна і на вебсторінці YouTube, і в мобільному додатку, що доступний для всіх користувачів смартфонів.

Зверніть увагу на те, що через нестабільне інтернет-з’єднання відео може вантажитися довго, тож у налаштуваннях краще одразу поставити якість 360р або 480р.

Ще один аналог ефірного мовлення.

Зараз сервіси YouTV, Omega TV, Sweet TV, Kyivstar TV, MEGOGO та Oll TV надають усім користувачам безкоштовний доступ до українських телеканалів.

Додатки можна встановити на телефон, смарттелевізор або ж переглядати відео на вебсторінках платформ.

Для тих, хто надає перевагу радіомовленню, створений сервіс, що дозволяє слухати новини онлайн.

У провідному українському додатку Дія, який зараз є майже в кожного на смартфоні, також з’явилась можливість переглядати ефіри телеканалів.

Для цього необхідно обрати опцію Послуги й натиснути на Дія TV.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як підготувати свій телефон до роботи без інтернету й зв’язку.

Фото: Pexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.