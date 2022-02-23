“А чому така коротка?”: підписники розкритикували сукню Пенелопи Крус

Відому 47-річну голлівудську акторку Пенелопу Крус розкритикували за її вихід на червону доріжку в нібито невдалому образі.
Світлинами в наряді зірка поділилась на своїй сторінці в Інстаграм.
На фото вона позує в коротенькій лавандовій сукні від відомого дорогого бренду.
Лук Пенелопа вирішила доповнити чорною мініатюрною сумкою й чорними босоніжками на підборах.
Але людям такий образ чомусь здався вульгарним.
А чому б не показати чудові стрункі ніжки й витончену фігуру?
Пенелопа доглядає за своїм тілом і займається спортом, тож має повне право світити своїми бездоганними формами.Також по темі: 44 – не вирок! Пенелопа Крус показала розкішну фігуру Незрівнянна краса. Пенелопа Крус здивувала еротичними фото Виглядати, як супермодель: секрети краси Гайді Клум
Та й узагалі, хто це придумав, що обов’язково на червоній доріжці носити сукні до підлоги?
Деякі зірки взагалі в прозорих виходять, і нічого.
Крус мала дуже навіть стриманий вигляд!
Варто зауважити, що були й підписники, яким такий наряд сподобався.
Про це говорить кількість лайків під дописом.
За добу допис назбирав понад 68 тисяч уподобань.
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Нагадаємо, раніше ми розповідали про секрети краси Пенелопи Крус.
Фото: imdb