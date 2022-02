“А чому така коротка?”: підписники розкритикували сукню Пенелопи Крус

Відому 47-річну голлівудську акторку Пенелопу Крус розкритикували за її вихід на червону доріжку в нібито невдалому образі.

Світлинами в наряді зірка поділилась на своїй сторінці в Інстаграм.

На фото вона позує в коротенькій лавандовій сукні від відомого дорогого бренду.

Лук Пенелопа вирішила доповнити чорною мініатюрною сумкою й чорними босоніжками на підборах.

Але людям такий образ чомусь здався вульгарним.

А чому б не показати чудові стрункі ніжки й витончену фігуру?

Пенелопа доглядає за своїм тілом і займається спортом, тож має повне право світити своїми бездоганними формами.

Та й узагалі, хто це придумав, що обов’язково на червоній доріжці носити сукні до підлоги?

Деякі зірки взагалі в прозорих виходять, і нічого.

Крус мала дуже навіть стриманий вигляд!

Варто зауважити, що були й підписники, яким такий наряд сподобався.

Про це говорить кількість лайків під дописом.

За добу допис назбирав понад 68 тисяч уподобань.

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про секрети краси Пенелопи Крус.

Фото: imdb

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.