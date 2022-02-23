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ICTV Ранок 23.02.2022 20:20
23.02.2022 20:20
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“А чому така коротка?”: підписники розкритикували сукню Пенелопи Крус

“А чому така коротка?”: підписники розкритикували сукню Пенелопи Крус

Відому 47-річну голлівудську акторку Пенелопу Крус розкритикували за її вихід на червону доріжку в нібито невдалому образі.

Світлинами в наряді зірка поділилась на своїй сторінці в Інстаграм.

На фото вона позує в коротенькій лавандовій сукні від відомого дорогого бренду.

Лук Пенелопа вирішила доповнити чорною мініатюрною сумкою й чорними босоніжками на підборах.

Але людям такий образ чомусь здався вульгарним.

А чому б не показати чудові стрункі ніжки й витончену фігуру?

Пенелопа доглядає за своїм тілом і займається спортом, тож має повне право світити своїми бездоганними формами.

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Та й узагалі, хто це придумав, що обов’язково на червоній доріжці носити сукні до підлоги?

Деякі зірки взагалі в прозорих виходять, і нічого.

Крус мала дуже навіть стриманий вигляд!

Варто зауважити, що були й підписники, яким такий наряд сподобався.

Про це говорить кількість лайків під дописом.

За добу допис назбирав понад 68 тисяч уподобань.

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про секрети краси Пенелопи Крус.

Фото: imdb

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Теги: зірковий інстаграм, Пенелопа Крус, шоу-бізнес
23.02.2022 20:20



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