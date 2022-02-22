Кремль визнав “незалежність” псевдореспублік “ЛНР” та “ДНР”: що це означає для України

Президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання “незалежності” “ЛНР” і “ДНР”.
21 лютого Кремль опублікував відео нібито екстрено скликаного Путіним засідання Ради Безпеки РФ.
На ньому Москва звинуватила Україну у начебто небажанні виконувати Мінські домовленості.
Засідання Ради Безпеки РФ
Упродовж майже двох годин відеозапису політики просили президента Росії “врятувати Донбас”.
І також визнати псевдонезалежність так званих “ЛДНР”, а людей врятувати від міфічної київської “хунти” та агресивного НАТО.
Щоправда, з невідомих причин із відеозапису вирізали виступ російського генпрокурора Краснова.
Що він там такого сказав, і чи пов’язано це з останніми фейками роспропаганди про начебто обстріл Ростовської області з боку України та нібито проникнення на територію Росії українських супердиверсантів на двох БМП – невідомо.
Зрештою Володимир Путін підписав указ про визнання “незалежності” так званих “ЛНР” і “ДНР”.
Реакція Заходу
Президент Росії повідомив про своє рішення президентові Франції Макрону, який з усіх сил намагався влаштувати саміт Байдена і Путіна.
А також канцлерові Німеччини, Олафу Шольцу, який під час недавніх переговорів у Кремлі назвав тоді ще потенційне рішення визнати псевдонезалежність окупованих Росією українських територій — політичною катастрофою.
Водночас, фахівці не виключають і ризик розширення бойових дій на Сході.
Вони вбачають у визнанні Росією так званої “незалежності” псевдореспублік “ЛДНР” ознаки грузинського сценарію 2008 року – такий собі “Цхінвалі 2.0”.Також по темі: Бойовики "ЛДНР" стануть депутатами Держдуми? Хто і навіщо просуває їх у російський парламент Кремль іде ва-банк? Навіщо РФ хоче визнати незалежність "ЛНР" та "ДНР" "Зупинити Кремль": як у різних країнах підтримують Україну?
Що це означає для українців?
Як відповів офіційний Київ на дії Москви?
І зрештою як на визнання Кремлем псевдореспублік ОРДЛО відреагували на Заході?
Детальніше про це дивіться в сюжеті Тараса Шако.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що відбувається на кордоні України.
Фото: Рixabay