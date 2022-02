Кремль визнав “незалежність” псевдореспублік “ЛНР” та “ДНР”: що це означає для України

Президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання “незалежності” “ЛНР” і “ДНР”.

21 лютого Кремль опублікував відео нібито екстрено скликаного Путіним засідання Ради Безпеки РФ.

На ньому Москва звинуватила Україну у начебто небажанні виконувати Мінські домовленості.

Упродовж майже двох годин відеозапису політики просили президента Росії “врятувати Донбас”.

І також визнати псевдонезалежність так званих “ЛДНР”, а людей врятувати від міфічної київської “хунти” та агресивного НАТО.

Щоправда, з невідомих причин із відеозапису вирізали виступ російського генпрокурора Краснова.

Що він там такого сказав, і чи пов’язано це з останніми фейками роспропаганди про начебто обстріл Ростовської області з боку України та нібито проникнення на територію Росії українських супердиверсантів на двох БМП – невідомо.

Зрештою Володимир Путін підписав указ про визнання “незалежності” так званих “ЛНР” і “ДНР”.

Президент Росії повідомив про своє рішення президентові Франції Макрону, який з усіх сил намагався влаштувати саміт Байдена і Путіна.

А також канцлерові Німеччини, Олафу Шольцу, який під час недавніх переговорів у Кремлі назвав тоді ще потенційне рішення визнати псевдонезалежність окупованих Росією українських територій — політичною катастрофою.

Водночас, фахівці не виключають і ризик розширення бойових дій на Сході.

Вони вбачають у визнанні Росією так званої “незалежності” псевдореспублік “ЛДНР” ознаки грузинського сценарію 2008 року – такий собі “Цхінвалі 2.0”.

Що це означає для українців?

Як відповів офіційний Київ на дії Москви?

І зрештою як на визнання Кремлем псевдореспублік ОРДЛО відреагували на Заході?

Детальніше про це дивіться в сюжеті Тараса Шако.

Фото: Рixabay

