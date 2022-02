Як доглядати за драценою в домашніх умовах. Важливі поради

Шукаєш відповідь на питання: як доглядати за драценою? Ранок у Великому Місті допоможе у цьому. Прості поради уже чекають на тебе нижче.

Драцена – це кімнатна рослина, яка користується популярністю серед любителів вазонів. Однак все ж варто знати, як правильно за нею доглядати, аби вона добре росла і постійно радувала око.

Рослина дуже примхлива, тому оберігай її від прямого сонячного проміння, гарячої батареї, різкої зміни температури, а ще протягів та кондиціонерів.

Зауваж, що кімната, де стоятиме драцена, повинна бути добре освітленою. Найкраще підійде східне підвіконня.

Найоптимальніша температура для драцени +22-24 градуси, а взимку не менше 15. Добре прослідкуй за цим, можеш навіть встановити кімнатний термометр.

Весною та літом варто поливати не рідше 2 разів на тиждень, а осінню і взимку – лише один раз.

Драцена любить вологість, тому не жалій води, але й не переливай надто.

Окрім всього вищесказаного, цьому вазону подобається, коли його оприскують теплою водою, легким душем або ж витирають листя вологою ганчіркою.

Отож, тепер ти знаєш, як доглядати за драценою. Користуйся порадами і читай наступні наші матеріали.

