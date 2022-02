Слова допомоги. Як підтримати важкохвору людину

Які знайти слова для підтримки людини, яка важко хворіє.

Тяжка хвороба — переломний момент не тільки для хворого, але й для його близьких.

Окрім поганого самопочуття, у людини може виникнути бажання не бути тягарем для інших, тому закривається у собі.

Ранкок у Великому Місті підкаже, як знайти слова, які дадуть відчути, що людина не залишилась наодинці з проблемою.

Тут важливо знайти тонку межу між “бути поруч” і “надмірна опіка”.

Хворий оцінить турботу і підтримку.

Але якщо немає змоги фізично бути присутнім біля людини — звони чи пиши.

Роби те, що у твоїх силах.

Делікатно стався до почуттів людини.

В деяких випадках такі слова можуть зіграти злий жарт.

Наприклад, людині хочеться побути слабою чи жалощів, а ти такий: “Все буде класно. Ти сильна.”

Зважай на інтонацію, емоцію хворого і відповідно до ситуації підбирай слова.

Якщо не знаходиш, що сказати — повідом про це.

Люди не телепати. Тільки у розмові можна вирішити проблему.

Найчастіше хворий з вічиливості відмовиться, але матиме на увазі, що ти готовий допомогти.

Сюди ж можна віднести очевидне питання:

Скористатись пропозицією чи ні — особиста справа кожного.

Але у хворого буде можливість виговоритись та бути почутими.

А це теж підтримка.

Слова фізично не лікують, але можуть надати колосальну допомогу психологічно.

Тому, коли хочете держати людину за руку під час складного періоду, особисто для себе пам’ятайте: “Не ображайся. Не стався як до хворого. Давай більше позитивних емоцій!.

