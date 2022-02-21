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ICTV Ранок 21.02.2022 01:00
21.02.2022 01:00
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Гороскоп на 21 лютого 2022 року: астрологічний прогноз для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп на 21 лютого 2022 року: астрологічний прогноз для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп на сьогодні, 21 лютого 2022 року, для всіх знаків Зодіаку – що обіцяють зірки на цей день.

Гороскоп на 21 лютого для Овна

любовний гороскоп для овнівЄ шанс одержати підтримку впливових осіб. Намагайтеся ненав’язливо, але наполегливо демонструвати свої особисті якості, беріть участь у нових проектах, виявляйте ділову ініціативу.

 

 

Гороскоп на 21 лютого для Тельця

любовний гороскоп для тельців

Ви добре знаєте, чого хочете, і це допомагає вам уникнути марних хвилювань, тривог та розчарувань. Ідіть до своєї мети без поспіху – це значно знизить ймовірність помилок та непорозумінь.

 

 

Гороскоп на 21 лютого для Близнюків

любовний гороскоп для близнюків

Можливі сварки із друзями, дрібні розбіжності зі старшими родичами. Ви дуже гостро реагуєте на критику, ображаєтеся через дрібниці.

 

 

Гороскоп на 21 лютого для Рака

любовний гороскоп для раків

Можна починати нові справи, але лише в тому випадку, якщо ви абсолютно впевнені, що діятимете обачно і без поспіху.

 

 

 

Гороскоп на 21 лютого для Лева

любовний гороскоп для левів

Вам знадобляться поради старших родичів та досвідчених друзів: завдяки їм вдасться уникнути помилок. Небажано приймати рішення щодо фінансів.

 

 

Гороскоп на 21 лютого для Діви

любовний гороскоп для діви

Спокійний день, який чудово підходить для того, щоб зібратися з силами і навести порядок скрізь, де тільки можна.

 

 

 

Гороскоп на 21 лютого для Терезів

любовний гороскоп для терезів

Непогано день підходить також для зустрічей із «потрібними» людьми, досягнення будь-яких попередніх домовленостей.

 

 

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Гороскоп на 21 лютого для Скорпіона

любовний гороскоп для скоріонівВпертість та цілеспрямованість допомагають подолати труднощі, до того ж на ваш бік часто постають впливові люди.

 

 

 

Гороскоп на 21 лютого для Стрільця

любовний гороскоп для стрільців

Цей день не дає приводу для тривог та хвилювань. Можна спокійно довести до кінця раніше розпочаті справи, повернутися до якихось давніх ідей та задумів.

 

 

Гороскоп на 21 лютого для Козерога

любовний гороскоп для козерогівНе виключено, що з новою силою спалахнуть старі почуття, і ви будете щиро раді.

 

 

 

Гороскоп на 21 лютого для Водолія

любовний гороскоп для водоліївЗагостриться почуття справедливості, бажання гармонійних стосунків із оточуючими. Здатність бачити як зовнішні прояви, а й приховані мотиви дій допоможе у знаходженні компромісу й у досягненні цілей.

 

 

Гороскоп на 21 лютого для Риб

любовний гороскоп для рибдачний час для самовдосконалення, навчання. Пощастить тим, хто займається консультуванням у різних професійних галузях.

 

 

 

Нагадаємо, раніше ми писали про місячний календар на лютий 2022 року.

Фото: Pexels

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Теги: гороскоп
21.02.2022 01:00



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