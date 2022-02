Календар стрижок на березень 2022: коли варто йти до перукарні

Місячний календар стрижок на березень 2022 підкаже тобі, коли краще змінювати свою зачіску, а коли утриматися від маніпуляцій зі своїми локонами.

Наш астрологічний прогноз допоможе тобі вдало визначитися із датою походу до салону краси чи барбершопу, щоб після всіх процедур твоє волосся вражало оточення своєю красою й блиском.

1 березня: стрижка в перший день весни стане чудовим рішенням, адже після неї твоє волосся прискорить свій ріст і стане значно міцнішим, ніж зазвичай.

3 березня: страждаєш від сухих кінчиків та ламких коренів? Тоді записуйся на до перукарні цього дня й незабаром насолоджуватимешся здоровим і сильним волоссям.

4 березня: у цей магічний день зміна зачіски принесе тоді не тільки чудовий настрій і впевненість у собі, а й навіть матеріальні блага.

6-8 березня: цей період ідеально підійде для експериментів із зачіскою, про які ти мрієш уже давно. Нова стрижка надасть тобі натхнення й енергії. волосся довго не втрачатиме приголомшливий об’єм.

12-15 березня: зміна образу в ці дні стане своєрідним магнітом для протилежної статі, тож після стрижки готуйтеся до романтичних пригод, а також насолоджуйтеся гладеньким і м’яким волоссям.

Стрижка в ці дні не тільки не принесе користі, а й навіть може мати негативні наслідки. Не варто чіпати пасма, щоб не отримати “у подарунок” лупу й проблеми в особистому житті. Відклади похід до салону краси на більш сприятливі дати.

Усі інші дні лютого, не позначені в календарі сприятливих та несприятливих дат, нейтральні. Тобто, стрижка в цей період не завдасть шкоди, але й радості не принесе.

Фото: Pexels

