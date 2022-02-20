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ICTV Ранок 20.02.2022 01:00
20.02.2022 01:00
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Гороскоп на 20 лютого 2022 року: астрологічний прогноз для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп на 20 лютого 2022 року: астрологічний прогноз для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп на сьогодні, 20 лютого 2022 року, для всіх знаків Зодіаку – що обіцяють зірки на цей день.

Гороскоп на 20 лютого для Овна

любовний гороскоп для овнівВід оптимізму до меланхолії у тебе сьогодні лише один крок. Будь обережніше у словах і вчинках.

 

 

Гороскоп на 20 лютого для Тельця

любовний гороскоп для тельцівСпокійний та гармонійний день. Ти відчуєш рівновагу в думках і почуттях. Намагайся зберегти це в собі й вирішити усі поточні справи у спокійній обстановці.

 

Гороскоп на 20 лютого для Близнюків

любовний гороскоп для близнюків

День сприятливий для налагоджування стосунків! Заводь нові знайомства!

 

 

Гороскоп на 20 лютого для Рака

любовний гороскоп для раків

Твої плани щодо підвищення на роботі матимуть успішне завершення! Дій!

 

 

Гороскоп на 20 лютого для Лева

любовний гороскоп для левів

Проаналізуй свою роботу! Настав час виправити помилки й рушати далі!

 

 

Гороскоп на 20 лютого для Діви

любовний гороскоп для діви

Сприятливий день початку роботи над проектом, який не обіцяє великого прибутку, але викликає у вас непідробний інтерес.

 

Гороскоп на 20 лютого для Терезів

любовний гороскоп для терезів

Цей день здається важким, але, як не важко повірити, будь-які його події підуть вам на користь. Ви отримуєте корисний досвід, зустрічаєте людей, у яких можна багато чого навчитися.

 

 

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Гороскоп на 20 лютого для Скорпіона

любовний гороскоп для скоріонів

Цей день минає спокійно, підходить для роздумів та інтелектуальних занять. Фінансова ситуація стабільна, значних видатків не очікується. Можна купувати дорогі речі, але тільки в тому випадку, якщо ви не сумніваєтеся у їхній якості.

Гороскоп на 20 лютого для Стрільця

любовний гороскоп для стрільців

Цього дня вам вдасться розв’язати важливі питання, і не дивно: ви виявляєте і спритність, і наполегливість, і винахідливість, і безліч інших якостей, які здивують оточення.

 

Гороскоп на 20 лютого для Козерога

любовний гороскоп для козерогів

День чудово підходить для ділових переговорів, у тому числі і з людьми, з якими ви останнім часом ладнали. Розбіжності залишаються, але діалог вдається вести у конструктивному руслі.

 

Гороскоп на 20 лютого для Водолія

любовний гороскоп для водоліїв

Доклавши зусиль, можна досягти успіхів, проте варто бути готовим до сюрпризів та несподіваних поворотів. Сьогодні життя подарує подарунки, прийняти які не так просто; з іншого боку, якщо ви не боїтеся нового, то можете зробити важливий крок уперед.

Гороскоп на 20 лютого для Риб

любовний гороскоп для рибМожливі фінансові труднощі, не виключені штрафи та інші неприємні витрати.

 

 

 

Нагадаємо, раніше ми писали про місячний календар на лютий 2022 року.

Фото: Pexels

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Теги: гороскоп
20.02.2022 01:00



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