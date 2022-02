“Найкраща жінка на Землі”: Жан-Клод Ван Дам показав фото з мамою

Легендарний 61-річний американський актор Жан-Клод Ван Дам потішив прихильників зворушливим знімком з мамою.

Світлину зірка виклав на своїй сторінці в Інстаграм.

На фото Жан із мамою сидять за столиком у ресторані й святкують її День народження.

Ван Дам дуже мило обійняв матусю й щасливо посміхнувся.

Фанати чи не вперше бачать сімейні кадри актора.

Прихильників кілька разів просити не довелося.

За лічені години вони засипали коментарі щирими привітаннями й побажаннями.

Лайків підписники Жан-Клода також не пошкодували.

За добу фото назбирало понад 145 тисяч уподобань.

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про відпочинок Ван Дама в Парижі.

Фото:IMDb

