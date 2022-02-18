“Найкраща жінка на Землі”: Жан-Клод Ван Дам показав фото з мамою

Легендарний 61-річний американський актор Жан-Клод Ван Дам потішив прихильників зворушливим знімком з мамою.
Світлину зірка виклав на своїй сторінці в Інстаграм.
На фото Жан із мамою сидять за столиком у ресторані й святкують її День народження.
Ван Дам дуже мило обійняв матусю й щасливо посміхнувся.
Фанати чи не вперше бачать сімейні кадри актора.
— Сьогодні День народження найдивовижнішої жінки на Землі. Я люблю тебе, мамо! І бажаю тобі довгого здоров’я, моя супердівчинко. Друзі, давайте привітаємо маму разом, – підписав Ван Дам свій пост.
Прихильників кілька разів просити не довелося.
За лічені години вони засипали коментарі щирими привітаннями й побажаннями.
Лайків підписники Жан-Клода також не пошкодували.Також по темі: Жан-Клод Ван Дамм повторив свій легендарний танець (Відео) Володимир Кличко засвітив в інстаграмі оголений торс Сину Жан-Клод Ван Дамма загрожує в'язниця
За добу фото назбирало понад 145 тисяч уподобань.
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Нагадаємо, раніше ми розповідали про відпочинок Ван Дама в Парижі.
Фото:IMDb