Відверта розмова про секс: інтерв’ю із гінекологинею Наталією Сіліною

Відверта розмова про секс із гінекологинею вищої категорії Наталією Сіліною.

Тема сексу та жіночої фізіології тривалий час лишалася (і ще частково залишається) табуйованою та сповненою стереотипів. Через недостатню кількість важливої інформації про жіночу фізіологію, секс та контрацепцію потерпають, в першу чергу, самі жінки.

Які міфи про секс варто залишити в минулому? Якої шкоди може завдати тривале сексуальне утримання та чи рятує від цього мастурбація?

Ці та інші питання ми обговорили із Наталією Сіліною, авторкою книги «Жіночі справи. Про гармонію гормонів, секс і контрацепцію» (Vivat, 2022), кандидаткою медичних наук, лікаркою вищої категорії, членкинею міжнародного товариства гінекологів-ендокринологів і Європейського товариства репродуктологів та ембріологів та експерткою із сексуальної освіти UNFPA та UNICEF.

– У суспільстві існує міф, що секс більше потрібен чоловікам, аніж жінкам. Чи так це насправді?

– Це просто звичайний гендерний стереотип, який нічим не обумовлений. Насправді, стереотип про обов’язкову супер маскулінність чоловіків шкодить самим чоловікам.

Їм начебто потрібно більше сексу, чоловік начебто має відчувати постійне бажання, завжди мати хорошу ерекцію, бути напоготові як гарний коханець, який може повсякчас задовольнити жінку. Як наслідок – чоловік перебуває у постійному стресі.

Звідси витікає зниження сексуального потягу, зниження процесів збудження, порушення процесів оргазму як у жінок, так і у чоловіків.

Є так звані сексуальні дисфункції. Так от, процес зниження насиченості оргазму є характерним на сьогодні для обох статей.

Важливо говорити про цей гендерний стереотип. Бо, наприклад, чоловік може мати знижене лібідо (гіполібідемія) через певні хвороби або стресові розлади.

Натомість жінка у такій ситуації (через тиск тих самих стереотипів) вважатиме, що знижений до неї потяг викликаний якимось її недоліками, не привабливістю тощо. Врешті-решт цей гендерний стереотип шкодить всім.

– Мабуть, у кожного з нас є сексуальні фантазії. Як зрозуміти, де межа «нормальності»?

– Є золоте правило сексології: якщо секс не порушує здоров’я партнерів і все відбувається за обопільною згодою, то саме це вважається нормою в плані сексуального контакту.

– А мастурбація – це нормально? Чи шкідливо і соромно?

Є таке прекрасне поняття, яким ще називають маструбацію: соло-секс.

Я дуже люблю використовувати саме це поняття, оскільки це дозволяє тим людям, які соромляться слова мастурбація, перестати його соромитися.

Соло-секс є одним з варіантів зняття напруги та отримання задоволення.

Хоча, зважаючи на те, що соло-секс не є чимось поганим, треба усвідомлювати межу та норму, оскільки мастурбація може бути патологічною (і через часту мастурбацію можна травмувати себе та навіть спровокувати певні захворювання статевої системи).

– Є випадки, коли жінка протягом довгого часу не має статевого життя. Наприклад, у неї кілька років немає партнера. Як довге утримання впливає на жіноче здоров’я?

Якщо ми проаналізуємо вагінальний сексуальний контакт з механічної точки зору, то зможемо констатувати, що це своєрідне масажування зони органів малого тазу.

І це є свого роду профілактикою венозного застою. Бо варикозне розширення вен матки та малого тазу достатньо поширене захворювання. І його, звісно ж, важко помітити, і можна виявити лише за допомогою УЗД.

Але треба пам’ятати, що під час оргазму матка скорочуєтсья і це також призводить до покращення кровоплину у малому тазу.

Таким чином, якщо жінка тривалий час не має сексуального контакту, вона може займатися соло-сексом, аби й надалі отримувати усі ті позитивні для організму й здоров’я моменти, які має оргазм.

– Буває так, що у партнерів різне лібідо. Одному достатньо займатися коханням раз на 1-2 тижні, а іншому хочеться робити це щодня. Як вирішити такий конфлікт інтересів у парі?

По-перше, поговорити та виявити потреби одне одного. Проговорити, чи потреба у більш частому сексі дійсно є необхідністю, чи це наслідок внутрішньої тривоги одного з партнерів, який прагне цю тривогу зняти за допомогою сексу.

Можливо у таких випадках як ще одну альтернативу (але не цілковиту заміну) сексу обрати міцний тілесний контакт, обійми тощо. Бо іноді людина безсвідомо намагається зняти тілесну напругу за допомогою сексуального контакту.

Крім цього, можна поступово виходити на якісь середні показники частоти сексуального контакту саме для пари.

Як вирішення проблеми можна також використовувати різноманітні прелюдії, мануальні техніки стимуляції ерогенних зон партнера/ партнерки тощо.

– Як правильно вибрати «свій» метод контрацепції? Якими критеріями керуватися?

Методи контрацепції підбираються виключно зі своїм сімейним лікарем або лікарем-гінекологом відповідно до особистих потреб.

Підбір контрацептивів залежить від багатьох аспектів: на який час потрібна контрацепція, як часто ви маєте сексуальний контакт, яка у вас генетика (які жіночі захворювання мала ваша матір), кількість партнерів, чи були епізоди виникнення тромбозів судин тощо.

Тобто усе це індивідуально, і контрацептиви, які, наприклад, підходять вашій подрузі, цілком можуть не лише не підійти саме вам, а й завдати шкоди.

– Які стереотипи про секс, поширені у нашому суспільстві, варто залишити в минулому?

Перший стереотип, якого ми маємо позбутися, це гіперболізація перманентного сексуального бажання чоловіка.

Другий: припинити сприймати жінку як інструмент для задоволення сексуальних потреб.

Відмовившись нарешті від цих упереджень, ми зможемо сформувати здорову сексуальну поведінку у наших підлітків.

І ось три речі, які мають заступити застарілі стереотипи і сформувати нову норму:

сексуальний контакт має бути приємним для обох людей;

відбуватися лише за обопільною згодою;

і, найголовніше, секс має бути безпечним.

Нагадаємо, раніше ми детально розповідали про сексуальні фантазії.

Фото: Наталія Сіліна

Головне фото: Unspalash

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