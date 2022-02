Відверта розмова про секс: інтерв’ю із гінекологинею Наталією Сіліною

Відверта розмова про секс із гінекологинею вищої категорії Наталією Сіліною.

Тема сексу та жіночої фізіології тривалий час лишалася (і ще частково залишається) табуйованою та сповненою стереотипів. Через недостатню кількість важливої інформації про жіночу фізіологію, секс та контрацепцію потерпають, в першу чергу, самі жінки.

Які міфи про секс варто залишити в минулому? Якої шкоди може завдати тривале сексуальне утримання та чи рятує від цього мастурбація?

Ці та інші питання ми обговорили із Наталією Сіліною, авторкою книги «Жіночі справи. Про гармонію гормонів, секс і контрацепцію» (Vivat, 2022), кандидаткою медичних наук, лікаркою вищої категорії, членкинею міжнародного товариства гінекологів-ендокринологів і Європейського товариства репродуктологів та ембріологів та експерткою із сексуальної освіти UNFPA та UNICEF.

– Це просто звичайний гендерний стереотип, який нічим не обумовлений. Насправді, стереотип про обов’язкову супер маскулінність чоловіків шкодить самим чоловікам.

Їм начебто потрібно більше сексу, чоловік начебто має відчувати постійне бажання, завжди мати хорошу ерекцію, бути напоготові як гарний коханець, який може повсякчас задовольнити жінку. Як наслідок – чоловік перебуває у постійному стресі.

Звідси витікає зниження сексуального потягу, зниження процесів збудження, порушення процесів оргазму як у жінок, так і у чоловіків.

Є так звані сексуальні дисфункції. Так от, процес зниження насиченості оргазму є характерним на сьогодні для обох статей.

Важливо говорити про цей гендерний стереотип. Бо, наприклад, чоловік може мати знижене лібідо (гіполібідемія) через певні хвороби або стресові розлади.

Натомість жінка у такій ситуації (через тиск тих самих стереотипів) вважатиме, що знижений до неї потяг викликаний якимось її недоліками, не привабливістю тощо. Врешті-решт цей гендерний стереотип шкодить всім.

Є таке прекрасне поняття, яким ще називають маструбацію: соло-секс.

Я дуже люблю використовувати саме це поняття, оскільки це дозволяє тим людям, які соромляться слова мастурбація, перестати його соромитися.

Хоча, зважаючи на те, що соло-секс не є чимось поганим, треба усвідомлювати межу та норму, оскільки мастурбація може бути патологічною (і через часту мастурбацію можна травмувати себе та навіть спровокувати певні захворювання статевої системи).

Якщо ми проаналізуємо вагінальний сексуальний контакт з механічної точки зору, то зможемо констатувати, що це своєрідне масажування зони органів малого тазу.

І це є свого роду профілактикою венозного застою. Бо варикозне розширення вен матки та малого тазу достатньо поширене захворювання. І його, звісно ж, важко помітити, і можна виявити лише за допомогою УЗД.

Але треба пам’ятати, що під час оргазму матка скорочуєтсья і це також призводить до покращення кровоплину у малому тазу.

По-перше, поговорити та виявити потреби одне одного. Проговорити, чи потреба у більш частому сексі дійсно є необхідністю, чи це наслідок внутрішньої тривоги одного з партнерів, який прагне цю тривогу зняти за допомогою сексу.

Можливо у таких випадках як ще одну альтернативу (але не цілковиту заміну) сексу обрати міцний тілесний контакт, обійми тощо. Бо іноді людина безсвідомо намагається зняти тілесну напругу за допомогою сексуального контакту.

Крім цього, можна поступово виходити на якісь середні показники частоти сексуального контакту саме для пари.

Як вирішення проблеми можна також використовувати різноманітні прелюдії, мануальні техніки стимуляції ерогенних зон партнера/ партнерки тощо.

Методи контрацепції підбираються виключно зі своїм сімейним лікарем або лікарем-гінекологом відповідно до особистих потреб.

Підбір контрацептивів залежить від багатьох аспектів: на який час потрібна контрацепція, як часто ви маєте сексуальний контакт, яка у вас генетика (які жіночі захворювання мала ваша матір), кількість партнерів, чи були епізоди виникнення тромбозів судин тощо.

Тобто усе це індивідуально, і контрацептиви, які, наприклад, підходять вашій подрузі, цілком можуть не лише не підійти саме вам, а й завдати шкоди.

Перший стереотип, якого ми маємо позбутися, це гіперболізація перманентного сексуального бажання чоловіка.

Другий: припинити сприймати жінку як інструмент для задоволення сексуальних потреб.

Відмовившись нарешті від цих упереджень, ми зможемо сформувати здорову сексуальну поведінку у наших підлітків.

І ось три речі, які мають заступити застарілі стереотипи і сформувати нову норму:

Нагадаємо, раніше ми детально розповідали про сексуальні фантазії.

Фото: Наталія Сіліна

Головне фото: Unspalash

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.