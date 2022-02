Хрустять коліна: чому це виникає та що робити

Вправи та продукти, які допоможуть впоратись із хрустом у суглобах колін.

Зараз на карантині від малорухливого способу життя дехто почав стикатись із проблемою хрусту в колінах, а когось вона турбувала і до цього.

Варто пам’ятати, що організм – дуже злагоджена та тендітна структура. І коли він нам подає подібні сигнали, то варто одразу вжити заходів.

чому хрустять коліна та що з цим робити.

Для початку, давай розберемось, чому ми виявляємо хруст у колінах.

Є кілька причин, чому він виникає:

– Вікові зміни. Чим ми старші, тим хрящова поверхня стає тоншою і менш піддатливою до змін.

– Підвищена вага. Зайві кілограми дають додаткове навантаження на наші суглоби, а це призводить до погіршення тертя поверхонь.

– Малорухливий спосіб життя. Сидячий та статичний спосіб життя, пов’язаний із роботою, навчанням чи карантином, призводить до того, що у зв’язково суглобовій системі порушується еластичність, міцність зв’язок та знижується кровопостачання в суглобові тканини.

– Порушення обміну речовин. Якщо до нашого суглобу доходить мало поживних для нього речовин, то він починає про це давати нам сигнали у вигляді хрусту.

Не потрібно одразу впадати в паніку, якщо ти чуєш хрускіт у колінах. Це не катастрофа. Серйозно потрібно турбуватись, коли в суглобах відчуваєш ще й біль або інші неприємні відчуття.

Тоді зайвим не буде звернутись до лікаря. Але варто одразу робити все можливе, щоб цього не відбулось.

Наприклад, під час присідань, в тебе хрустять коліна, але болю ти не відчуваєш. Тебе турбує цей стан і ти хочеш цього позбутись.

Усе можливо! Достатньо виконувати деякі вправи та додати до свого раціону продукти, які містять кальцій, вітаміни групи В, А, D, E, C та Омега-3.

Що ж вони роблять?

Кальцій, наприклад, забезпечить міцність кісткової тканини та зв’язкового апарату, а вітаміни А та D допоможуть організму його засвоїти. Вітаміни Е та С нададуть нашим суглобам та кісткам еластичності та витривалості.

Щоб зменшити хруст у колінах до свого раціону потрібно обов’язково додати такі продукти:

– Мигдаль

– Червоне яблуко

– Ананас

– Морква

– Чорна квасоля

Ці продукти містять необхідні нам речовини та вітаміни. Вони нададуть суглобам еластичності та допоможуть у синтезі колагену, який відновлює наші сухожилля, зв’язки та кістки, сприяє правильній роботі та амортизації суглобів.

Одним лише харчуванням хрусту в суглобах не позбутись. Важливе ще й фізичне навантаження. Тому потрібно також виконувати вправи.

Найефективніші з них:

Також дуже ефективним для суглобів колін буде ходьба або біг. Тому радимо кожного дня ходити по 30-40 хвилин, хоча б по квартирі або дому.

Пам’ятай, що будь-якої проблеми можна позбутись та покращити своє здоров’я. Особливо про нього потрібно турбуватись в період карантину.

Фото: Unsplash

