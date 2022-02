Біржі фрілансу: де і скільки можна заробити

Фріланс – вільна віддалена робота, яка дає можливість самостійно шукати проекти і працювати одночасно на декількох роботадавців.

Ця форма працевлаштування дуже популярна на сьогодні, оскільки дає більше незалежності від роботодавців і можливість контролю своєї заробітної плати, графіку роботи та інших факторів.

Ми дізнались, де і скільки можна заробити на найпопулярніших біржах фрілансу.

Основні послуги, що пропонують фрілансери цього сектору – це сайти «під ключ» і їх розкрутка, 3D-моделювання, розробка Telegram-ботів.

Загалом, середня ціна за годину створення сайту становить 13500 гривень, а ціна за всю роботу може досягати 541000 гривень.

Просування в соціальних мереж – дуже актуальна позиція на сьогодні, і цей сектор пропонує багато роботи за високу оплату.

Один проект може принести від 1000 до 30000 гривень. Все залежить від періоду проєкту, бюджету і масштабу.

Оплата може бути і вищою, якщо людина ще й займатиметься таргетованою рекламою на різних майданчиках.

Обов’язки: написання текстів для соціальних мереж; ведення сторінок в Instagram, Facebook тощо; створення постів і візуальної реклами.

Цей сектор фрілансу пропонує значно менші гроші.

Ціна за годину роботи у середньому коштує від 50 до 250 гривень. Також багато залежить від кількості знаків у тексті.

Якщо потрібно написати більше 5000 знаків, така робота коштуватиме дорожче, оскільки вона потребує більше часу для опрацювання.

Ціни за художній переклад – від 50 до 450 гривень за годину роботи.

Не дуже великий прибуток, якщо перекладати короткий текст, але часто йдеться про замовлення перекладу книг, тому на цьому можна непогано заробити.

Технічний переклад коштуватиме значно дешевше – ціни за годину становлять від 20 до 90 гривень.

Це сумнівний розділ фрілансу, але він також існує і пропонує достойну оплату.

За реферат або диплом люди платят від 500 до 10000 гривень залежно від складності і об’єму роботи.

До переліку інших обов’язків, що можуть входити у роботу такого фрілансера – перевірити роботу на актуальність та антиплагіат, доповнити її графіками та ілюстраціями.

Сайт-візитка, інтернет-магазин, онлайн-каталог, дизайн мобільних додатків і інтерфейсів – послуги, які пропонують фрілансери, що тямлять у веб-дизайні.

Спроектувати сайт з оформленням коштує від 2000 до 10000 гривень, для інших задач ціни нижчі – дизайн візиток, обкладинок і обробка фото вартуватиме від 350 до 3000 гривень.

Будь-які індивідуальні побажання замовника потребують додаткової оплати після обговорення всіх деталей.

Насправді, фріланс не обмежується лише цими біржами.

Можна створити власну справу із чого завгодно: від надання порад дієтолога і дизайну весільних суконь до в’язання крючком і розведення рідкісних порід собак.

Будь-який навик може приносити стабільний прибуток, адже в епоху Інтернету немає кордонів у відстанні між фрілансером і замовником.

Головне – це мати достатньо бажання і вільного часу, щоб реалізувати ідеї клієнтів.

Отже, фріланс – це зручно і прибутково, але потрібно бути обережним під час оформлення домовленостей.

Оскільки часто сторони не оформлюють юридичних договорів, недобросовісні замовники можуть не заплатити за зроблену роботу і, на жаль, у такому випадку ніхто не зможе допомогти отримати кошти.

Тому радимо завжди укладати договір сторін, де будуть описані усі задачі і обов’язки.

Фото: Unsplash

