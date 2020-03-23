Хоум-офіс: як організувати робоче місце вдома

Як організувати робоче місце, щоб дистанційно працювати на карантині?

З кожним днем в Україні стає все більше людей, які змушені віддалено працювати з дому. Для тих, хто не звик до роботи в режимі хоум-офісу, це може виявитися проблемою.

Ранок у Великому Місті зібрав корисні поради, які допоможуть облаштувати робоче місце вдома так, щоб не втратити ані комфорту, ані ефективності.

Як організувати робоче місце вдома

Знайди зручне місце для роботи

Для початку потрібно визначити, де розташувати робоче місце. Це має бути світла, затишна, тиха ділянка, де є зручний стіл або парта.

Звісно ж, твоєму хоум-офісі має ідеально працювати інтернет і мобільний зв’язок. За необхідності, там повинна бути можливість підключити принтер та іншу необхідну тобі техніку.

А от працювати з ноутбуком на ліжку або дивані – ідея погана.

Коли місце для роботи знайдене – перевір, чи є в тебе доступ до всіх робочих інструментів та файлів, чи нормально працює відео-зв’язок та чи оплачений інтернет.

Розташуй поруч усе необхідне

Усю техніку, документи та записники, потрібні тобі для робити, тримай під рукою.

Якщо тобі весь час потрібно бігти за документами в іншу кімнату – ефективність може різко знизиться.

Додай світла

Обов’язково прослідкуй за тим, як за твій стіл буде надходити світло – з вікна та від освітлювальних приладів.

В ідеалі, воно повинно падати зліва – так краще для зору.

Якщо необхідне додаткове освітлення – встанови настільну лампу.

Перевдягнися в офісний одяг

Як би спокусливо це не звучало, ми не радимо працювати в піжамі чи улюбленому пухнастому халаті. Це розслаблює та не дає налаштуватися на робочий лад.

Тож аби налаштуватися на ефективну працю, перевдягнись у щось формальне.

Це допоможе організму зрозуміти, що ти на роботі, та налаштуватися на продуктивні дії.

Не працюй на кухні

Є спокуса організувати робоче місце за кухонним столом. Це може стати виходом для малогабаритних квартир. Але якщо є вибір – то краще обрати для домашнього офісу інше місце.

Справа в тому, що сусідство з плитою або мийкою може бути небезпечним для техніки та документів.

Крім того, тебе весь час тягнутиме з’їсти щось смачненьке, адже усе навколо на це натякає. Так і до зайвої ваги недалеко.

Розділіться с партнером

Якщо твій чоловік або дружина також працює з дому, то краще під час робочого дня якомога менше перетинатися.

Постарайтеся організувати свої робочі місця подалі одне від одного, бажано – в різних кімнатах.

Так ви не будете заважати під час перегляду відео чи відеоконференцій із колегами. А ще – менше ризик, що ви відволікатиметесь на сімейні розмови та посиденьки.

Влаштовуй відеоконференції

Навіть якщо твоя робота потребує постійних зустрічей із колегами – у XXI столітті це не проблема.

Адже ви з можете спілкуватися за допомогою відеозв’язку та за необхідності –влаштовувати відеоконференції.

Сьогодні для цього є чимало безкоштовних майданчиків. Нам подобають Zoom, Proficonf та Google Hangouts.

Використовуй навушники

Коли у тебе є діти, квартира автоматично наповнюється сміхом, гаміром і розмовами. Все це може відволікати від роботи та неабияк заважати бізнесу.

Тож якщо знайти затишний ізольований куточок у тебе не виходить – використовуй навушники.

Якщо музика не допомагає тобі зосередитися – вмикай звуки природи або «білий шум».

Він не відволікатиме від роботи, але здатен заглушити звуки навколишнього середовища.

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Фото: Pixabay

Аліна Литвиненко

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