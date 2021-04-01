Фрілансери відверто: плюси та мінуси роботи вдома або з будь-якої точки світу

Хто такі фрілансери та чи дійсно все так казково, як здається? Ранок у Великому Місті поспілкувався з фрілансерами та готовий тобі все розповісти.

Розвиток технологій у нашому столітті сприяв появі багатьох нових професій.

Завдяки інтернету ми може працювати вдома, в комфорті і не відвідувати більше буденні офіси.

А з впровадженням карантину більшість компаній перейшли у дистанційний режим роботи, для декого це навіть зручніше.

Але фрілансери працювали з дому ще задовго до карантину та продовжують працювати зараз, поєднуючи навчання, роботу та відпочинок.

Фрілансер – вільнонайманець, який сам шукає собі проєкти, може одночасно працювати на кілька фірм.

Фрілансер виконує роботу без укладання довгострокового договору з роботодавцем, найманий тільки для виконання певного переліку робіт.

Ми звикли бачити рекламу в соціальних мережах : «стань фрілансером — працюй під пальмою».

Фрілансери дійсно можуть поєднувати подорожі навколо світу і роботу, але далеко не всі.

Інтернет демонструє нам красиву картинку, обіцяє казкове життя, якщо підемо у фріланс: 2-3 години роботи на день і займайся чим хочеш. Аж ніяк ні.

Фрілансери працюють навіть більше тих людей, що сидять в офісі, особливо на початку своєї кар’єри.

Треба пройти не одні курси, аби стати компетентним в якійсь сфері, знайти замовника і працювати, працювати, багато працювати.

Коли щось не виходить – починати все спочатку.

«Та що там робити, виклав кілька сторіз в інстаграм — і все».

А на створення тієї самої одної сторіз може піти година. А на 15-ти секундний ролик – цілий день.

Звісно, у роботі фрілансерів є переваги як вільний графік, будь-яке місце роботи, але не варто забувати про іншу сторону медалі.

– Я працюю в сфері SMM, набираю свою невеличку команду та думаю над власним агентством.

Загалом я працюю в SMM уже більше двох років. І за цей час в офісі в загальному працювала всього чотири місяці.

Тому можна вважати, що весь цей час на фрілансі.

Звісно, іноді з’являється бажання посидіти в офісі і поговорити з колегами. Але ж можна позвати їх в кафе.

Взагалі це дуже зручно, у тебе немає прив’язки до місця і до часу, окрім дедлайнів.

Плюси полягають в тому, що тобі не важливо, де працювати. Ти сам обираєш, коли тобі зручно працювати, а не з 9 до 18. Ну і твій дохід залежить від об’єму роботи, а не ставки.

Щодо мінусів: для мене основний — це організація роботи і простору.

Дружба з тайм-менеджментом мені давалась, та і досі дається дуже тяжко. Коли ніхто не контролює твою роботу, то легко відволіктись на соціальні мережі. Також виникають проблеми з місцем роботи.

Вдома з часом набридає працювати, а потім і в кафе теж вже якось не так працюється. На допомогу приходять коворкінги, але це вже мабуть індивідуально.

Також, працюючи в кафе, я дуже багато грошей витрачаю на каву, десерти та обіди.

Ще один мінус — це жива комунікація.

Тут не перекинешся з колегою по офісу кількома новинами. Не сходиш в обід разом за кавою. Ну і по пятницях особливо нема з ким зібратись відсвяткувати кінець тяжкого робочого тижня, – Оля Євтушевська, SMM спеціаліст.

– Я займаюсь SMM: десь повністю SMM, десь тільки копірайтингом.

Я хотіла піти повністю в копірайтинг, адже SMM поділяється на кілька частин — і це впринципі не нормально, коли одна людина займається і таргетингом, і копірайтингом, і одночасно є фотографом.

Але більшість людей не готові платити тільки за копірайтинг, тому на деяких проєктах доводиться повністю бути SMM-спеціалістом.

У фрілансі я вже один рік. Взагалі я не мала бажання бути фрілансером, але мій колишній хлопець «підбив» мене на це. Він постійно казав: «давай, спробуй». Я спробувала — і мені сподобалось.

Я бачу більше плюсів, ніж мінусів.

По-перше, це все дистанційно: ти можеш працювати з дому чи з кав’ярні. По-друге, ти сам собі обираєш клієнта і сам собі ставиш зарплату, тож людина може погодитись або ні.

Мінуси полягають в тому, що тобі може трапитася поганий замовник, який буде міняти свої рішення щодня і постійно заважати тобі.

Будь обережний, адже тебе можуть надурити з грошима.

Більшість фрілансерів працюють не офіційно, можливо хтось підписує якісь договори, але всі мої знайомі і я – ні.

Також мінус в тому, що робота займає багато часу, це не може бути другою роботою чи підзаробітком.

Важко поєднувати, ти повинен завжди бути на робочому місці, аби вести сторінки, адже більшість замовників не мають фотографів і відмовляються самі скидати матеріали, – Ірен Ніколаєнко, SMM-спеціаліст, копірайтер.

– Я — таргетолог. Налаштовую рекламу в інстаграмі та фейсбуці — і приношу в бізнес гроші та нових клієнтів.

Працюю я недавно, у вересні закінчила стандартні курси з SMM, а потім вирішила, що хочу займатися саме таргетингом і пройшла ще навчання на курсі за цією спеціалізацією, потім почала працювати.

Вирішила піти у фріланс. Хочу поєднувати навчання і роботу. У фрілансі твій заробіток залежить від тебе. Це ніби свій маленький бізнес.

Такий вид роботи має багато плюсів: ти можеш працювати, де хочеш, знайомитися з новими людьми, можеш відкрити свій бізнес на просторах інтернету.

Головний мінус — це дисципліна. Адже тут нема конкретного графіку, інколи я лінуюсь і не хочу виходити зі своєї зони комфорту, тому нічого не роблю — і в мене починаються проблеми з дедлайнами, також ти маєш сам знаходити клієнтів, що іноді буває складно.

Також треба вести свій блог, щоб іншим було цікаво читати про те, чим ти займаєшся, і це вагомий інструмент при пошуку клієнта. І насправді не так легко, як здається, – Юля Горова, таргетолог.

Отже, на перший погляд, фріланс — це легко і класно, але насправді це багато роботи та самоконтролю.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, як відрізнити справжню вакансію в інтернеті від фейкової.

Богдана Макалюк

Фото: Unsplash

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