Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
УКР
УКР
ICTV Ранок 01.04.2021 20:00
01.04.2021 20:00
Поділитися

Фрілансери відверто: плюси та мінуси роботи вдома або з будь-якої точки світу


Хто такі фрілансери та чи дійсно все так казково, як здається? Ранок у Великому Місті поспілкувався з фрілансерами та готовий тобі все розповісти.

Розвиток технологій у нашому столітті сприяв появі багатьох нових професій.

Завдяки інтернету ми може працювати вдома, в комфорті  і не відвідувати більше буденні офіси.

А з впровадженням карантину більшість компаній перейшли у дистанційний режим роботи, для декого це навіть зручніше.

Але фрілансери працювали з дому ще задовго до карантину та продовжують працювати зараз, поєднуючи навчання, роботу та відпочинок.

Фрілансер – вільнонайманець, який сам шукає собі проєкти, може одночасно працювати на кілька фірм.

Фрілансер виконує роботу без укладання довгострокового договору з роботодавцем, найманий тільки для виконання певного переліку робіт.

Ми звикли бачити рекламу в соціальних мережах : «стань фрілансером — працюй під пальмою».

Фрілансери дійсно можуть поєднувати подорожі навколо світу і роботу, але далеко не всі.

Інтернет демонструє нам красиву картинку, обіцяє казкове життя, якщо підемо у фріланс: 2-3 години роботи на день і займайся чим хочеш. Аж ніяк ні.

Фрілансери працюють навіть більше тих людей, що сидять в офісі, особливо на початку своєї кар’єри.

Треба пройти не одні курси, аби стати компетентним в якійсь сфері, знайти замовника і працювати, працювати, багато працювати.

Коли щось не виходить – починати все спочатку.

«Та що там робити, виклав кілька сторіз в інстаграм — і все».

А на створення тієї самої одної сторіз може піти година. А на 15-ти секундний ролик – цілий день.

Звісно, у роботі фрілансерів є переваги як вільний графік, будь-яке місце роботи, але не варто забувати про іншу сторону медалі.

Оля Євтушевська, SMM-спеціаліст

– Я працюю в сфері SMM, набираю свою невеличку команду та думаю над власним агентством.

Загалом я працюю в SMM уже більше двох років. І за цей час в офісі в загальному працювала всього чотири місяці.

Тому можна вважати, що весь цей час на фрілансі.

Звісно, іноді з’являється бажання посидіти в офісі і поговорити з колегами. Але ж можна позвати їх в кафе.

Взагалі це дуже зручно, у тебе немає прив’язки до місця і до часу, окрім дедлайнів.

Плюси полягають в тому, що  тобі не важливо, де працювати. Ти сам обираєш, коли тобі зручно працювати, а не з 9 до 18.  Ну і твій дохід залежить від об’єму роботи, а не ставки.

Щодо мінусів: для мене основний — це організація роботи і простору.

Дружба з тайм-менеджментом мені давалась, та і досі дається дуже тяжко. Коли ніхто не контролює твою роботу, то легко відволіктись на соціальні мережі. Також виникають проблеми з місцем роботи.

Вдома з часом набридає працювати, а потім і в кафе теж вже якось не так працюється. На допомогу приходять коворкінги, але це вже мабуть індивідуально.

Також, працюючи в кафе, я дуже багато грошей витрачаю на каву, десерти та обіди.

Ще один мінус — це жива комунікація.

Тут не перекинешся з колегою по офісу кількома новинами. Не сходиш в обід разом за кавою. Ну і по пятницях особливо нема з ким зібратись відсвяткувати кінець тяжкого робочого тижня, – Оля Євтушевська, SMM спеціаліст.

Також по темі: З чого почати саморозвиток? П'ять корисних кроків Топ книг для саморозвитку: що треба прочитати кожному Як покращити пам'ять: 5 ефективних способів

Ірен Ніколаєнко, SMM спеціаліст, копірайтер

– Я займаюсь SMM: десь повністю SMM, десь тільки копірайтингом.

Я хотіла піти повністю в копірайтинг, адже SMM поділяється на кілька частин — і це впринципі не нормально, коли одна людина займається і таргетингом, і копірайтингом, і одночасно є фотографом.

Але більшість людей не готові платити тільки за копірайтинг, тому на деяких проєктах доводиться повністю бути SMM-спеціалістом.

У фрілансі я вже один рік. Взагалі я не мала бажання бути фрілансером, але мій колишній хлопець «підбив» мене на це. Він постійно казав: «давай, спробуй». Я спробувала — і мені сподобалось.

Я бачу більше плюсів, ніж мінусів.

По-перше, це все дистанційно: ти можеш працювати з дому чи з кав’ярні. По-друге, ти сам собі обираєш клієнта і сам собі ставиш зарплату, тож людина може погодитись або ні.

Мінуси полягають в тому, що тобі може трапитася поганий замовник, який буде міняти свої рішення щодня і постійно заважати тобі.

Будь обережний, адже тебе можуть надурити з грошима.

Більшість фрілансерів працюють не офіційно, можливо хтось підписує якісь договори, але всі мої знайомі і я – ні.

Також мінус в тому, що робота займає багато часу, це не може бути другою роботою чи підзаробітком.

Важко поєднувати, ти повинен завжди бути на робочому місці, аби вести сторінки, адже більшість замовників не мають фотографів і відмовляються самі скидати матеріали, – Ірен Ніколаєнко, SMM-спеціаліст, копірайтер.

Юля Горова, таргетолог

– Я — таргетолог.  Налаштовую рекламу в інстаграмі та фейсбуці — і приношу в бізнес гроші та нових клієнтів.

Працюю я недавно, у вересні закінчила стандартні курси з SMM, а потім вирішила, що хочу займатися саме таргетингом і пройшла ще навчання на курсі за цією спеціалізацією, потім почала працювати.

Вирішила піти у фріланс. Хочу поєднувати навчання і роботу. У фрілансі твій заробіток залежить від тебе. Це ніби свій маленький бізнес.

Такий вид роботи має багато плюсів: ти можеш працювати, де хочеш, знайомитися з новими людьми, можеш відкрити свій бізнес на просторах інтернету.

Головний мінус — це дисципліна. Адже тут нема конкретного графіку, інколи я лінуюсь і не хочу виходити зі своєї зони комфорту, тому нічого не роблю — і в мене починаються проблеми з дедлайнами, також ти маєш сам знаходити клієнтів, що іноді буває складно.

Також треба вести свій блог, щоб іншим було цікаво читати про те, чим ти займаєшся, і це вагомий інструмент при пошуку клієнта. І насправді не так легко, як здається, – Юля Горова, таргетолог.

Отже, на перший погляд, фріланс — це легко і класно, але насправді це багато роботи та самоконтролю.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, як відрізнити справжню вакансію в інтернеті від фейкової.

Богдана Макалюк

Фото: Unsplash

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: робота
01.04.2021 20:00



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати