Мама, спонсор і ..? Хто фінансує учасників нацвідбору на Євробачення

Євробачення – задоволення не з дешевих! Так само, як і участь у нацвідборі. Номер, образ, пісня – на все це потрібні гроші.

– Українські артисти, у яких не так багато грошей, намагаються знайти спонсора, – каже співачка Jerry Heil.

П’ятий відбір в 3 етапи за участі 16 учасників – так Україна обирає артиста, який представлятиме її на Євробаченні 2020 у Ротердамі.

Головне правило нацвідбору 2020 року – ніякої політики! Організатори ще на етапі прийому заявок потенційних учасників одразу перевіряли, чи гастролювали вони в Росії з 2014 року.

– Був поставлений такий фільтр, який повністю знівелював будь-яку потребу у когось щось випитувати. Жоден із артистів, які з’являться в межах двох півфіналів, не гастролював у Росії. Тому чому я маю ставити їм зайві питання, якщо по них і так усе зрозуміло, – прокоментував телеведучий Сергій Притула.

Фіналістами першого нацвідбору стали: Марина Круть, Jerry Heil та гурт Go-A.

Більше – дивіться в сюжеті рубрики «Пліткують що».

Нагадаємо, попередньо ми розповідали про нацвідбір Євробачення 2020 та цікаві факти про фіналістів.

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