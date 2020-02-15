Мама, спонсор і ..? Хто фінансує учасників нацвідбору на Євробачення

Євробачення – задоволення не з дешевих! Так само, як і участь у нацвідборі. Номер, образ, пісня – на все це потрібні гроші.
– Українські артисти, у яких не так багато грошей, намагаються знайти спонсора, – каже співачка Jerry Heil.
П’ятий відбір в 3 етапи за участі 16 учасників – так Україна обирає артиста, який представлятиме її на Євробаченні 2020 у Ротердамі.
Головне правило нацвідбору 2020 року – ніякої політики! Організатори ще на етапі прийому заявок потенційних учасників одразу перевіряли, чи гастролювали вони в Росії з 2014 року.
– Був поставлений такий фільтр, який повністю знівелював будь-яку потребу у когось щось випитувати. Жоден із артистів, які з’являться в межах двох півфіналів, не гастролював у Росії. Тому чому я маю ставити їм зайві питання, якщо по них і так усе зрозуміло, – прокоментував телеведучий Сергій Притула.
Фіналістами першого нацвідбору стали: Марина Круть, Jerry Heil та гурт Go-A.Також по темі: Ектор Хіменес-Браво розкрив секрети шоу МастерШеф У яких помешканнях живуть українські зірки Хейтери є всюди: як зірки реагують на неприємні коментарі
Більше – дивіться в сюжеті рубрики «Пліткують що».
Нагадаємо, попередньо ми розповідали про нацвідбір Євробачення 2020 та цікаві факти про фіналістів.