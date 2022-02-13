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ICTV Ранок 13.02.2022 09:00
13.02.2022 09:00
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ТОП-5 смачних і здорових сніданків: поради нутриціолога

ТОП-5 смачних і здорових сніданків: поради нутриціолога

Яким має бути правильний сніданок? Нутриціолог Ольга Усенко назвала 5 простих, смачних та корисних варіантів.

То з якої саме їжі варто розпочинати свій день, аби почуватися легко та енергійно? Розповідаємо в матеріалі.

Корисні сніданки

1. Сир із ягодами (або бананом)

  • кислосолочний сир 5% жирності –  150 г
  • ягоди на вибір або банан – 150 г
  • горіхи – 10 г

2. Авокадо-тост

  • хліб цільнозерновий – 50 г
  • м’якоть авокадо – 30 г
  • 1 яйце (відварене)
  • сьомга слабосолена – 30 г
  • зелень/овочі – 100 г
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3. Солена вівсянка

Вівсянка цільнозернова на воді (40 г у сухому вигляді)

  • Песто –1 ст ложка
  • 1 відварене яйце
  • сир –  25 г
  • овочі – 120-130 г

4. Яєчня з овочами

  • заморожені овочі 150 г + 2 яйця. Все змішати та підсмажити.

5. Овсяноблін

  • 2 яйця + подрібнена вівсянка 25 г +тертий сир 25 г. Все змішати та запекти.
  • Ложка песто
  • Овочі

Варіантів сніданків може бути багато, все залежить від ваших уподобань. Тому не лінуйтесь і намагайтесь завжди діяти за своїми відчуттями, – радить нутриціолог.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому важливо повноцінно снідати.

Фото: Pexels

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Теги: Здоров'я, правильне харчування, рецепти
13.02.2022 09:00



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