ТОП-5 смачних і здорових сніданків: поради нутриціолога

Яким має бути правильний сніданок? Нутриціолог Ольга Усенко назвала 5 простих, смачних та корисних варіантів.

То з якої саме їжі варто розпочинати свій день, аби почуватися легко та енергійно? Розповідаємо в матеріалі.

Корисні сніданки

1. Сир із ягодами (або бананом)

кислосолочний сир 5% жирності – 150 г

ягоди на вибір або банан – 150 г

горіхи – 10 г

2. Авокадо-тост

хліб цільнозерновий – 50 г

м’якоть авокадо – 30 г

1 яйце (відварене)

сьомга слабосолена – 30 г

зелень/овочі – 100 г

3. Солена вівсянка

Вівсянка цільнозернова на воді (40 г у сухому вигляді)

Песто –1 ст ложка

1 відварене яйце

сир – 25 г

овочі – 120-130 г

4. Яєчня з овочами

заморожені овочі 150 г + 2 яйця. Все змішати та підсмажити.

5. Овсяноблін

2 яйця + подрібнена вівсянка 25 г +тертий сир 25 г. Все змішати та запекти.

Ложка песто

Овочі

Варіантів сніданків може бути багато, все залежить від ваших уподобань. Тому не лінуйтесь і намагайтесь завжди діяти за своїми відчуттями, – радить нутриціолог.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому важливо повноцінно снідати.

Фото: Pexels

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