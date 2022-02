ТОП-5 смачних і здорових сніданків: поради нутриціолога

Яким має бути правильний сніданок? Нутриціолог Ольга Усенко назвала 5 простих, смачних та корисних варіантів.

То з якої саме їжі варто розпочинати свій день, аби почуватися легко та енергійно? Розповідаємо в матеріалі.

Вівсянка цільнозернова на воді (40 г у сухому вигляді)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому важливо повноцінно снідати.

Фото: Pexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.