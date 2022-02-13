ТОП-5 смачних і здорових сніданків: поради нутриціолога

Яким має бути правильний сніданок? Нутриціолог Ольга Усенко назвала 5 простих, смачних та корисних варіантів.
То з якої саме їжі варто розпочинати свій день, аби почуватися легко та енергійно? Розповідаємо в матеріалі.
Корисні сніданки
1. Сир із ягодами (або бананом)
- кислосолочний сир 5% жирності – 150 г
- ягоди на вибір або банан – 150 г
- горіхи – 10 г
2. Авокадо-тост
- хліб цільнозерновий – 50 г
- м’якоть авокадо – 30 г
- 1 яйце (відварене)
- сьомга слабосолена – 30 г
- зелень/овочі – 100 г
3. Солена вівсянка
Вівсянка цільнозернова на воді (40 г у сухому вигляді)
- Песто –1 ст ложка
- 1 відварене яйце
- сир – 25 г
- овочі – 120-130 г
4. Яєчня з овочами
- заморожені овочі 150 г + 2 яйця. Все змішати та підсмажити.
5. Овсяноблін
- 2 яйця + подрібнена вівсянка 25 г +тертий сир 25 г. Все змішати та запекти.
- Ложка песто
- Овочі
Варіантів сніданків може бути багато, все залежить від ваших уподобань. Тому не лінуйтесь і намагайтесь завжди діяти за своїми відчуттями, – радить нутриціолог.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому важливо повноцінно снідати.
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