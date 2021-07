Не лише кава: чому важливо повноцінно снідати

Якщо стоїть вибір між сніданком і 20 хвилинами додаткового сну, завжди обирай перше!

Чи то через брак часу, чи з якихось інших причин, багато з нас звикли заміняти повноцінний сніданок кавою, а то й взагалі нічого не їсти. Але варто пам’ятати, що із таким харчуванням, проблеми зі здоров’ям не за горами.

Ранок у Великому Місті зібрав для тебе 5 аргументів, які доведуть важливість ранкового прийому їжі.

Збалансований сніданок не лише допомагає правильно розпочати новий день, а й заряджає неабиякою енергією. А її нам, після вимушеного голодування через сон, ой, як бракує!

Якщо тобі здається, що надолужиш згаяне пізніше, то пам’ятай: пропускаючи прийом їжі зранку, людині значно важче набрати необхідні поживні речовини протягом дня.

Не нехтуй сніданком. І організм віддячить тобі бадьорістю, кращим настроєм, вищим рівнем працездатності.

Після сну мозку теж потрібна підзарядка.

Саме поживний сніданок сприяє кращому запам’ятовуванню, концентрації уваги та готовності навчатись. Особливо, це важливо для дітей та підлітків.

А, якщо твоя робота не обходиться без інтелектуальної праці, то візьми до уваги: збалансований сніданок збільшує рівень продуктивності практично на третину.

Не дивуйся. Науковці давно довели, що люди, які зазвичай не снідають, більш схильні набирати зайву вагу.

Відсутність одного прийому їжі, звісно, зменшить кількість спожитих протягом дня калорій, але це зовсім не ефективний метод боротьби із лишніми кілограмами.

Правильний сніданок запускає метаболізм, який дозволяє організму краще справлятись із одерженими калоріями. Крім того, отримуючи трапезу вранці, він не відчуває стрес через значні проміжки між їжею і не відкладає запаси жиру собі на майбутнє.

Якщо ти пропускаєш сніданок, є висока ймовірність, що почуття голоду змусить тебе їсти щось на ходу. А це, будьмо чесні, рідко корисні продукти.

Від вимушеного голодування, тобто сну, відбувається зниження рівня цукру в крові людини. Не відновивши його за рахунок сніданку, показник понизиться ще більше й проявиться згодом у переїданні та тязі до солодкого.

Ну хіба сучасній людині бракує різного роду хвороб? Тоді навіщо створювати їх собі самотужки?

Пропускаючи сніданок, ти наражаєш себе на ризик появи жовчнокам’яної хвороби.

А от ті, хто знаходить час на ранковий прийом їжі, користуються його профілактичними особливостями.

Сніданок позитивно впливає на серцево-судинну систему, оскільки дозволяє зменшити вміст холестерину та перешкоджає формуванню тромбів.

А ще, це чудова можливість провести час з сім’єю або ж приділити його собі перед важким робочим днем. Тож снідай і насолоджуйся!

.Фото: Unsplash

