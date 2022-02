Гасимо “полум’я”: як швидко зняти стрес

На жаль, стрес для більшості з нас уже давно став відчуттям, без якого нам важко уявити своє життя.

Проблеми на роботі, в особистому житті, на навчанні – усе це провокує поганий настрій і перманентне хвилювання, що прогресує щохвилини.

Головна наша проблема в тому, що ми не вміємо вчасно зупинятися й часом не шукаємо шляхів для розв’язання проблем, а піддаємося паніці.

Ранок у Великому Місті зараз розкаже, як швидко зняти стрес за будь-яких умов.

На дарма кажуть, що вода змиває все.

У стані хвилювання вкрай необхідно відвернути свою увагу й на певний період не думати взагалі ні про що.

Найкращий спосіб абстрагуватися від дійсності – прийняти душ комфортної температури.

Вода не має бути занадто гарячою або холодною.

Тепло води розслабить тіло, а заразом і мозок, тож думати над подоланням перешкод, що викликали стрес, стане значно легше.

Боротися з ворогом значно легше, коли бачиш його віч-на-віч.

Випиши все, що тебе хвилює, на листочок і розподіли на пункти.

Таким чином, ти систематизуєш усі недоліки й зможеш поступово розв’язувати всі необхідні задачі.

Проблема вже не буде такою страшною, як здавалася спершу.

Перегляд беззмістовних або смішних відео – чудовий спосіб відвернути увагу від чогось страшного.

Не намагайся навантажувати виснажену нервову систему тортурами над собою.

Зупинися й приділи час безглуздому, на перший погляд, заняттю.

Серіал із надпростим сюжетом чи легка комедія допоможуть тобі на певний час забути про все й допоможуть відпочити.

Природа – найкращий лікар.

Жителям мегаполісів іноді просто необхідно відпочивати від бетонних джунглів і хмарочосів, що тиснуть з усіх боків.

Якщо відчуваєш, що не можеш впоратися зі стресом, бери навушники, вмикай на телефоні режим польоту, щоб ніхто тебе не потурбував, і вирушай на “побачення із природою”.

По-перше, зміна середовища завжди корисна для нашого емоційного здоров’я.

По-друге, наодинці із собою й лісом, річкою чи полем хочеться подумати про те, яке ж насправді життя прекрасне, а не про проблеми на роботі чи в сім’ї.

Плейлист також має бути заспокійливим, це вкрай важливо.

Уважаєш розмальовки виключно дитячою забавою?

А дарма! Творчість іноді заспокоює краще за спеціальні препарати.

Отож, якщо не можеш упоратися з хвилюванням, сміливо бери олівці чи фарби й папір.

Віддайся пориву натхнення й дай волю почуттям на мольберті чи в альбомі.

