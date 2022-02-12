Гасимо “полум’я”: як швидко зняти стрес

На жаль, стрес для більшості з нас уже давно став відчуттям, без якого нам важко уявити своє життя.
Проблеми на роботі, в особистому житті, на навчанні – усе це провокує поганий настрій і перманентне хвилювання, що прогресує щохвилини.
Головна наша проблема в тому, що ми не вміємо вчасно зупинятися й часом не шукаємо шляхів для розв’язання проблем, а піддаємося паніці.
Ранок у Великому Місті зараз розкаже, як швидко зняти стрес за будь-яких умов.
ТОП-5 способів швидко зняти стрес
Водні процедури
На дарма кажуть, що вода змиває все.
У стані хвилювання вкрай необхідно відвернути свою увагу й на певний період не думати взагалі ні про що.
Найкращий спосіб абстрагуватися від дійсності – прийняти душ комфортної температури.
Вода не має бути занадто гарячою або холодною.
Тепло води розслабить тіло, а заразом і мозок, тож думати над подоланням перешкод, що викликали стрес, стане значно легше.
Візуалізація проблем
Боротися з ворогом значно легше, коли бачиш його віч-на-віч.
Випиши все, що тебе хвилює, на листочок і розподіли на пункти.
Таким чином, ти систематизуєш усі недоліки й зможеш поступово розв’язувати всі необхідні задачі.
Проблема вже не буде такою страшною, як здавалася спершу.
Розвантаження мозку
Перегляд беззмістовних або смішних відео – чудовий спосіб відвернути увагу від чогось страшного.
Не намагайся навантажувати виснажену нервову систему тортурами над собою.Також по темі: Час до психолога? 5 причин звернутися до спеціаліста Як навчитися ставити цілі так, щоб їх досягати? Як довіритися внутрішньому компасу і слідувати йому?
Зупинися й приділи час безглуздому, на перший погляд, заняттю.
Серіал із надпростим сюжетом чи легка комедія допоможуть тобі на певний час забути про все й допоможуть відпочити.
Прогулянка в навушниках
Природа – найкращий лікар.
Жителям мегаполісів іноді просто необхідно відпочивати від бетонних джунглів і хмарочосів, що тиснуть з усіх боків.
Якщо відчуваєш, що не можеш впоратися зі стресом, бери навушники, вмикай на телефоні режим польоту, щоб ніхто тебе не потурбував, і вирушай на “побачення із природою”.
По-перше, зміна середовища завжди корисна для нашого емоційного здоров’я.
По-друге, наодинці із собою й лісом, річкою чи полем хочеться подумати про те, яке ж насправді життя прекрасне, а не про проблеми на роботі чи в сім’ї.
Плейлист також має бути заспокійливим, це вкрай важливо.
Малювання
Уважаєш розмальовки виключно дитячою забавою?
А дарма! Творчість іноді заспокоює краще за спеціальні препарати.
Отож, якщо не можеш упоратися з хвилюванням, сміливо бери олівці чи фарби й папір.
Віддайся пориву натхнення й дай волю почуттям на мольберті чи в альбомі.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як тримати баланс праці й відпочинку.
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