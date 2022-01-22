Щоб не “згоріти” на роботі. Як тримати баланс праці та відпочинку

Емоційне вигорання — проблема, що часто спіткає людей, які віддають себе роботі на сто відсотків.
Це стан психіки, при якому людина переживає виснаження своїх ресурсів (як емоційних, так і когнітивних, соціальних і часто навіть фізичних).
Тож Ранок у Великому Місті розкаже, чому виникає синдром емоційного вигорання і як з ним боротись.
Емоційне вигорання
Найчастіше з емоційним вигоранням стикаються фахівці професій типу “людина-людина”, адже постійне спілкування і надання допомоги будь-якого виду виснажує.
До таких професій ми відносимо: вчителів, вихователів, психологів, соціальних працівників, медиків, поліцейських, продавців.
З синдромом емоційного вигорання постійно стикаються батьки: виховувати дитину – вкрай нелегка праця, яка відбирає багато сил і енергії.
Причинами вигорання також можуть бути:
- ненависна/малооплачувана/вкрай важка робота
- фінансові труднощі
- токсичні відносини
- тривалий процес розлучення між подружжям
- смерть або важке захворювання близьких
- життя з хронічною хворобою/травмою
Тобто, будь-яка нетипова ситуація, яка викликає сильне і постійне емоційне потрясіння.
Як виникає синдром емоційного вигорання?
У кожної людини є свій запас внутрішніх ресурсів і свій соціальний потенціал.
Запас ресурсів знаходиться в динаміці, бо ми постійно витрачаємо ці ресурси. Це циклічний процес, який може тривати довгий час.
Але буває, що ресурси просто не встигають заповнюватися – або ви витрачаєте занадто багато емоцій і сил, або ж ви не відпочиваєте повноцінно.
В такому випадку запаси тільки виснажуються і зменшуються до тих пір, поки їх взагалі практично не залишиться і поки людина не відчує повний занепад.
Емоційне вигорання дуже часто перетікає в депресію, тому вкрай важливо звернутися до фахівця і зрозуміти, з чим потрібно боротися в першу чергу: боротися з емоційним вигоранням і налагоджувати відпочинок, або вже направляти сили на подолання депресії.
Що робити з емоційним вигоранням
Щоб попередити процес вигорання можна робити прості, але дієві речі, наприклад, намагатись відпочивати після важкого робочого дня.
Частіше проводити час з близькими, варто давати собі відпочинок і не приносити роботу додому.⠀
Також важливо вчитися випускати емоції, а не стримувати їх всередині: діліться переживаннями з близькими, прописуйте їх в щоденнику емоцій, випускайте їх у творчості або в заняттях спортом.Також по темі: Час до психолога? 5 причин звернутися до спеціаліста Час для психології! Книги, які допоможуть розібратися в собі Як правильно спілкуватися з підлітками: поради психолога
Як боротись
Якщо воно вже виникло, то потрібно дотримуватись певних рекомендацій.
- Влаштуйте графік відпочинку. Потрібно по-справжньому відпочити, взяти паузу від своєї діяльності і дати психіці можливість відновити ресурси.
- Змініть діяльність: спробуйте переключитися на щось абсолютно протилежне.
- Усуньте тригер: що конкретно забирає всі ваші сили, дратує вас і є найбільш значущим стрес-фактором? Спробуйте або знизити його, або повністю усунути.
- Делегуйте обов’язки або подумайте про те щоб взагалі змінити вашу роботу.
Все це здається незначними дрібницями, але саме вони покращують загальне самопочуття, впливають на подолання втоми в тілі, на вироблення важливих гормонів.
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