Щоб не “згоріти” на роботі. Як тримати баланс праці та відпочинку

Емоційне вигорання — проблема, що часто спіткає людей, які віддають себе роботі на сто відсотків.

Це стан психіки, при якому людина переживає виснаження своїх ресурсів (як емоційних, так і когнітивних, соціальних і часто навіть фізичних).

Тож Ранок у Великому Місті розкаже, чому виникає синдром емоційного вигорання і як з ним боротись.

Емоційне вигорання

Найчастіше з емоційним вигоранням стикаються фахівці професій типу “людина-людина”, адже постійне спілкування і надання допомоги будь-якого виду виснажує.

До таких професій ми відносимо: вчителів, вихователів, психологів, соціальних працівників, медиків, поліцейських, продавців.

З синдромом емоційного вигорання постійно стикаються батьки: виховувати дитину – вкрай нелегка праця, яка відбирає багато сил і енергії.

Причинами вигорання також можуть бути:

ненависна/малооплачувана/вкрай важка робота

фінансові труднощі

токсичні відносини

тривалий процес розлучення між подружжям

смерть або важке захворювання близьких

життя з хронічною хворобою/травмою

Тобто, будь-яка нетипова ситуація, яка викликає сильне і постійне емоційне потрясіння.

Як виникає синдром емоційного вигорання?

У кожної людини є свій запас внутрішніх ресурсів і свій соціальний потенціал.

Запас ресурсів знаходиться в динаміці, бо ми постійно витрачаємо ці ресурси. Це циклічний процес, який може тривати довгий час.

Але буває, що ресурси просто не встигають заповнюватися – або ви витрачаєте занадто багато емоцій і сил, або ж ви не відпочиваєте повноцінно.

В такому випадку запаси тільки виснажуються і зменшуються до тих пір, поки їх взагалі практично не залишиться і поки людина не відчує повний занепад.

Емоційне вигорання дуже часто перетікає в депресію, тому вкрай важливо звернутися до фахівця і зрозуміти, з чим потрібно боротися в першу чергу: боротися з емоційним вигоранням і налагоджувати відпочинок, або вже направляти сили на подолання депресії.

Що робити з емоційним вигоранням

Щоб попередити процес вигорання можна робити прості, але дієві речі, наприклад, намагатись відпочивати після важкого робочого дня.

Частіше проводити час з близькими, варто давати собі відпочинок і не приносити роботу додому.⠀

Також важливо вчитися випускати емоції, а не стримувати їх всередині: діліться переживаннями з близькими, прописуйте їх в щоденнику емоцій, випускайте їх у творчості або в заняттях спортом.

Як боротись

Якщо воно вже виникло, то потрібно дотримуватись певних рекомендацій.

Влаштуйте графік відпочинку. Потрібно по-справжньому відпочити, взяти паузу від своєї діяльності і дати психіці можливість відновити ресурси. Змініть діяльність: спробуйте переключитися на щось абсолютно протилежне. Усуньте тригер: що конкретно забирає всі ваші сили, дратує вас і є найбільш значущим стрес-фактором? Спробуйте або знизити його, або повністю усунути. Делегуйте обов’язки або подумайте про те щоб взагалі змінити вашу роботу.

Все це здається незначними дрібницями, але саме вони покращують загальне самопочуття, впливають на подолання втоми в тілі, на вироблення важливих гормонів.

Фото: Pexels

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