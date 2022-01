Щоб не “згоріти” на роботі. Як тримати баланс праці та відпочинку

Емоційне вигорання — проблема, що часто спіткає людей, які віддають себе роботі на сто відсотків.

Це стан психіки, при якому людина переживає виснаження своїх ресурсів (як емоційних, так і когнітивних, соціальних і часто навіть фізичних).

Найчастіше з емоційним вигоранням стикаються фахівці професій типу “людина-людина”, адже постійне спілкування і надання допомоги будь-якого виду виснажує.

До таких професій ми відносимо: вчителів, вихователів, психологів, соціальних працівників, медиків, поліцейських, продавців.

Причинами вигорання також можуть бути:

Тобто, будь-яка нетипова ситуація, яка викликає сильне і постійне емоційне потрясіння.

У кожної людини є свій запас внутрішніх ресурсів і свій соціальний потенціал.

Запас ресурсів знаходиться в динаміці, бо ми постійно витрачаємо ці ресурси. Це циклічний процес, який може тривати довгий час.

В такому випадку запаси тільки виснажуються і зменшуються до тих пір, поки їх взагалі практично не залишиться і поки людина не відчує повний занепад.

Емоційне вигорання дуже часто перетікає в депресію, тому вкрай важливо звернутися до фахівця і зрозуміти, з чим потрібно боротися в першу чергу: боротися з емоційним вигоранням і налагоджувати відпочинок, або вже направляти сили на подолання депресії.

Щоб попередити процес вигорання можна робити прості, але дієві речі, наприклад, намагатись відпочивати після важкого робочого дня.

Частіше проводити час з близькими, варто давати собі відпочинок і не приносити роботу додому.⠀

Також важливо вчитися випускати емоції, а не стримувати їх всередині: діліться переживаннями з близькими, прописуйте їх в щоденнику емоцій, випускайте їх у творчості або в заняттях спортом.

Якщо воно вже виникло, то потрібно дотримуватись певних рекомендацій.

Все це здається незначними дрібницями, але саме вони покращують загальне самопочуття, впливають на подолання втоми в тілі, на вироблення важливих гормонів.

