Топ-5 фільмів про кохання, які варто подивитись на День святого Валентина

Таких Джима Кері та Кейт Вінслет ти ще не бачив.

Їхні ролі головних героїв Джойла та Клементіни є абсолютними протилежностями.

Вони пережили багато цікавих подій, наповнених лише найкращими емоціями.

Проте чому ці двоє згодом намагатимуться стерти одне одного з пам’яті?

Том – працює в агенції, яка виробляє святкові листівки. Там він зустрічається з Саммер.

Хлопець зізнається, що закоханий у дівчину.

Вони починають спілкуватись та проводити багато часу разом.

Дівчина доводить хлопцю, що він дарма плекав надії про їхнє спільне майбутнє.

То чи стануть Том та Саммер врешті-решт парою, чи все це була ілюзія та вони ніколи не будуть більше, ніж друзями?

Перше кохання найчастіше не таке довготривале. Проте спогади про нього залишаються у нас на все життя.

Хейзл – важкохворий підліток. Її постійно опікує мама, дівчина мріє познайомитись з улюбленим письменником та змушена ходити на зібрання групи підтримки.

Там вона зустрічає Гаса. Він дивує її своєю поведінкою, але в той же час притягує до себе, як магніт.

Здається, що йому начхати на будь-які правила.

На жаль, хвороба дає про себе знати. Шанси на щасливе майбутнє пари стрімко зменшуються, але вони спробують бути разом попри все.

Том та Ізабель були щасливим подружжям. Єдине, чого їм не вистачало – це поповнення в їхньому сімействі, тупоту маленьких ніжок по дому.

Усі намагання стати батьками закінчувались трагічно. Але їм буде послано другий шанс.

До берега біля їхнього дому прибиває човен з немовлям та мертвим чоловіком.

Дівчинка зростає. Але знаходиться справжня матір дитини.

Перед подружжям постає складний вибір: залишити дитину в себе чи віддати її справжній мамі.

Еліза – позбавлена голосу прибиральниця, яка працює в одній із секретних американських лабораторій. Одного дня дослідники ловлять незвичайну морську істоту.

Між нею та Елізою виникає певний зв’язок, який переростає у неймовірне почуття.

Хто б міг подумати, що людина зможе закохатись у надприродну істоту!

Проте ця історія приховує набагато більше загадок, ніж можна собі уявити.

Тепер ти знаєш, які фільми про кохання подивитись. Обирай ті, які тобі до вподоби, та насолоджуйся досхочу цим світлим почуттям.

