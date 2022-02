Зацілує тебе від щастя! Ідеальний подарунок коханому на День святого Валентина

Оригінальні ідеї подарунків на День святого Валентина для коханого чоловіка.

Чоловіки нескіченну кількість разів можуть повторювати, що жодні подарунки їм не потрібні, та й взагалі День святого Валентина — повна маячня.

Проте жоден із них не відмовиться від доречного та приємного сюрпризу.

Так, кажуть, що хлопцям важко догодити, проте ми знаємо, як тобі допомогти.

Ранок у Великому Місті підготував добірку оригінальних подарунків для твого коханого.

Якщо твій хлопець— поціновувач віскі, він дуже зрадіє такому подарунку.

Камені покликані охолоджувати напій, залишаючи його смак нерозбавленим.

Вони багаторазові і з їх допомогою можна охолоджувати й інші напої, у тому числі безалкогольні.

Але практичність — не єдина перевага.

Виглядає такий аксесуар, ну, дуже еститично!

Алкоголь люблять не всі, а от солодощі — більшість!

І якщо твій супермен теж полюбляє такі ласощі, то подібному боксу радітиме, немов дитина.

Адже, погодься, це ідеальний спосіб підняти настрій і підсолодити навіть найпохмуріший день.

Гаразд, що ж це ми все про “їсти” та “пити”.

Є щось таке, що подарує йому більш пікантні емоції.

Масаж, приготування улюбленої страви, фільм на його вибір або приватний танець.

Усе залежить від того, чи готова ти побути для нього чарівною феєю…

Можна доповнити такий подарунок незвичною білизною, секс-іграшкою або ще чимось, що урізноманітнить ваше життя у ліжку.

Твій мужчина любить потягати гирі в спортзалі, а може вже дуже давно туди збирається?

Тоді подібний подарунок йому точно стане в нагоді й пришвидшить усі ці наміри.

Чудово, якщо прихопиш абонемент і для себе.

Тоді це стане вашим спільним хобі. Удвох ж веселіше!

Перед тим, як ти поспішиш звинуватити цю ідею у банальності, прочитай до кінця.

Так, чоловіків здивувати непросто, але після такого подарунку приємний шок йому гарантований.

Сьогодні можна знайти сертифікати на все: автоперегони, політ на дельтаплані, стрибок з парашутом.

Одним словом, подаруй йому ті емоції, про які він довго мріяв і на які ніяк наважувався.

А ще краще, якщо ви досвідчите їх разом — це неабияк зближує!

Можливо, це лише стереотип, але більшість чоловіків полюбляють шкіряні вироби.

Ось, для прикладу, гаманець із гравіюванням.

Він і без того виглядає неймовірно стильно.

Але, як тільки додаси ініціали й прізвище коханого, все — рівень солідності зашкалює!

Ну, а якщо твій коханий — вже важлива персона, тоді це чудовий варіант додати йому солідного вигляду.

Так! Ми виправдовуємо себе за цю банальність.

Запонки — це класика, а класика ніколи не виходить з моди.

Обирай те, чому найбільше зрадіє твій чоловік і дивуй своє кохання.

Фото: Unsplash

