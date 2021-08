Привітання коханому чоловіку з Днем Народження: проза, вірші та картинки

Найкращі привітання у віршах, прозі та картинках, які допоможуть тобі тепло і романтично привітати коханого чоловіка з Днем Народження.

Так, аби він відчув, що для тебе – найкращий у світі.

Дорогий чоловік, з днем народження тебе! В першу чергу сьогодні я хочу тобі подякувати за безмежне терпіння і феноменальний спокій, за зворушливу турботу і справжню чоловічу ніжність, за неймовірне відчуття щастя і вічний вогонь нашої любові! Повір, ти найкращий чоловік на землі! А я, дякуючи тобі, найщасливіша жінка на світі! В це чудове свято просто побажаю тобі здійснення всіх твоїх найпотаємніших бажань та океан неймовірних можливостей! Нехай всі твої мрії і плани втілюються в життя!

***

Любий мій, я вітаю тебе з днем народження та хочу побажати не втрачати своєї впевненості, сміливості, доброти душі та любові серця і залишатися надійним щитом нашою сім’ї, переможцем у будь-якій боротьбі. Будь міцний на здоров’я та щасливий усе життя.

***

Рідний мій чоловік! Сьогодні найщасливіший день для нас обох – твій день народження. Я від щирого серця бажаю, щоб на твоєму життєвому шляху не було перешкод, і щоранку було приємним. Нехай настрій буде завжди на висоті, адже твоя посмішка робить мене найщасливішою жінкою на всій земній кулі.

***

Чудового чоловіка вітаю з днем народження. Нехай завжди вдається бути чесним із самим собою, ніколи не буде непорозумінь із близькими і сварок із друзями. Від душі бажаю стабільності і щастя в житті, впевненості у власних силах, удачі і гарного настрою.

Мій любий, коханий, вітаю зі святом!

Хай буде життя твоє щастям багате,

Я завжди з тобою, я тільки для тебе,

Бо ти моє сонце, бо ти моє небо.

Ти сильний, ти мужній − таким залишайся,

З роками здоров’я лише набирайся,

В роботі будь першим, успішним та славним,

В сім’ї найкоханішим та бездоганним!

***

Я запалю для романтики свічки,

І в келихи вина я наллю.

Ти обіймеш так ніжно за плечі,

Мені так ласкаво скажеш «Люблю».

Ми удвох, і ніхто нам не потрібен,

День народження святкуємо твій.

Я задоволена тобою, своїм чоловіком,

Я пишаюся, мій коханий, з тобою.

***

Скільки б слів я не сказала,

Цього все одно замало,

Бо для мене ти — єдиний,

Мій коханий і мій милий!

Будь успішним і щасливим,

І веселим, жартівливим,

І бадьорим, і здоровим,

І красивим, чорнобровим!

Успіхів, удачі, щастя,

Все задумане хай вдасться.

Ти — моя міцна опора,

Завжди будь зі мною поруч!

***

Спасибі тобі, мій милий,

За те, що ти просто є.

Єдиний і неповторний!

Всіх плюсів твоїх не злічити.

Нехай життя тобі посміхається,

Здоров’я лише в гору йде,

Справи всі просто вирішуються,

І життя нехай річкою тече.

Вітаю тебе, коханий.

З днем народження, мій рідний!

Незрівнянний, незамінний.

Будь завжди щасливим зі мною!

Нагадаємо, раніше ми публікували найкращі привітання з ювілеєм.

Фото: Pixabay

