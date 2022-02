Зустрінуть весну! Як і коли святкуватимуть Масляну на ВДНГ

Масляна на ВДНГ: цьогоріч із зимою в Експоцентрі прощатимуться 5 і 6 березня.

У програмі весняного свята «Запальна Масляна на ВДНГ» виступи Ольги Цибульської та Олега Кензова, вистава за фольклорними мотивами, вогняне шоу зі спалюванням 3-метрового опудала та розіграші призів.

Зустрічати весняний сезон планують масштабно: з народними забавами, концертами від українських зірок і неймовірним різноманіттям млинців. Кульмінацією стане вогняне шоу зі спалюванням 3-метрової ляльки з очерету.

Детальніше розповідаємо в матеріалі.

Святковий настрій можна буде відчути вже на центральній алеї. На честь весни територію комплексу прикрасять різноколірними стрічками і прапорцями.

Шанувати сонце та весну, відповідно до українських традицій, будуть яскраво: відвідувачів ВДНГ зустрічатимуть святково вбрані ходулісти.

Пройшовши повз них, можна буде потрапити й до центральної площі — тут проходитимуть вистави зі святковими піснями й танцями.

Поруч розміститься 5-метрова лялька-мотанка — символ добробуту, надії та сімейних зв’язків. Традиційно такі ляльки поділяються на три різновиди: іграшки, обереги й обрядові.

Останні зі стародавніх часів використовувалися під час святкувань і звалися відповідно: Масляна, Веснянка, Весільна, Купавка, Великодня тощо.

Саме тому серед забав Масляної багато рухливих ігор.

Зокрема, на ВДНГ можна буде взяти участь у традиційних боях із мішками або випробувати себе в перетягуванні канату. Переможці отримають призи.

На головній алеї влаштують імпровізований сінник: встановлять невеличкі стоги, звірів та символів сонця із сіна, де можна буде зробити яскраві фото для Instagram.

Протягом двох днів на сцені «Запальної Масляної» у концерті від Радіо «П’ятниця» співатимуть популярні українські артисти:

Олег Кензов, Оля Цибульська, Віктор Павлік, GROSU, Анна Трінчер, СолоХа, Анна Добриднєва, El Кравчук, GENA VITER, Jerry Heil, Наталія Валевська, VIKTORIA, Артур Боссо, Kamaliya, Тетяна Піскарьова, Тоня Матвієнко, гурти Kalush, «Цвіт Кульбаби» та «Лесик і Карпо».

Виступи розпочинатимуться вдень і триватимуть до 21:00. Більш детальний розклад згодом опублікують на сайті ВДНГ.

Конкурси й тематичні вікторини з призами проводитимуть на головній сцені з 13:00 до 16:00.

Фінал святкування Масляної на ВДНГ традиційно буде гарячим: своє шоу покаже вогняний театр, яскравою крапкою якого стане спалювання 3-метрової ляльки з очерету, що символізує прощання з холодним сезоном.

Звісно, Масляна без млинців неможлива! Адже це — апетитний символ сонця: круглий, гарячий і дуже смачний.

Поласувати традиційним смаколиком, а також іншими стравами можна буде на фудкорті.

Після завершення Масляної святкові локації Зимової країни працюватимуть іще 2 дні — до 8 березня.

Фото: прес-служба ВДНГ

