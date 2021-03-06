Щоб Масляна пройшла смачно: найкращі рецепти млинців

Як швидко та смачно приготувати млинці на масляну: ТОП-5 простих рецептів.

8 березня розпочнеться довгоочікуваний тиждень Масляної, а, отже, зовсім скоро кожна кухня сповниться запашними ароматами.

Млинці — універсальна основа для багатьох страв.

Хтось полюбляє їх із солодкими чи соленими начинками, а хтось — їсть свіжоспеченими без будь-яких добавок.

Правильно спечені млинчики будуть однаково смачними у всіх можливих інтерпретаціях.

Саме тому Ранок у Великому Місті вирішив підібрати рецепти млинців, які допоможуть тобі зробити кожен день Масляної незабутнім!

Рецепти млинців без начинки

На воді

Цей рецепт вважається найпростішим, але не найменш смачним.

Усе, що потрібно для цих красунчиків, є у кожної господині, тож починати пекти можна просто зараз.

Інгредієнти:

яйця — 2 шт.;

кип’ячена вода — 0,5 л;

цукор — 2 ст. л.;

дрібка солі;

борошно — 1,5–2 склянки;

рослинна олія — 1–2 ст. л. (за бажанням).

Приготування:

Ретельно перемішай борошно, цукор, сіль та яйця та поступово додай воду. Знову перемішай, щоб у тісті не було грудочок. Потім, за бажанням, можеш додати рослинну олію. Консистенція тіста має бути такою ж, як у рідкої сметани. Смажити потрібно на добре розігрітій пательні. Якщо у тісто не додавав(-ла) олію, то після кожного млинця треба змащувати сковорідку. Вилий тісто на сковорідку та рівномірно розподіли його по дну. Коли одна сторона прожариться, акуратно переверни млинець на інший бік.

На молоці

Саме цей рецепт вважається найбільш поширеним.

Адже нічого не зрівняється із тим ніжним смаком, яке надає тісту пряне молочко.

Інгредієнти (на 20 шт.):

молоко 3–3,5 % жирності — 250 мл;

борошно — 2–2,5 склянки;

яйця — 3 шт.;

цукор — 1 ст. л.;

сіль — 0,5 ч. л.;

вода кип’ячена — 250 мл;

рослинна олія — ​​50 мл.

Приготування:

Яйця збий вінчиком до однорідності. Додай склянку молока і цукор. Посоли. Додай борошно та склянку теплої води. Потім влий олію. Все добре перемішай. Випікай на сковороді з тонкими стінками і дном. Рослинну олію слід нанести тонким шаром, змазуючи пензликом. Тісто вилий на сковороду від центру, а потім, змінюючи положення сковорідки, рівномірно розподіли по всій поверхні.

На кефірі



Якщо ти хвилюєшся про власну форму, а без млинців себе лишати не хочеться, тоді варто спробувати більш дієтичний варіант.

Ось, для прикладу, цей на нежирному кефірі.

Інгредієнти:

нежирний кефір — 2 склянки;

борошно — 2 склянки;

яйця — 2 шт.;

сода — 1/2 ч. л.;

рослинна олія — 2 ст. л.;

сіль, цукор — за смаком.

Приготування:

Кефір, яйця, борошно, сіль та цукор ретельно перемішай, трохи збивши вінчиком. У склянку окропу додай 1/2 ч. л. соди. Швидко розмішай і вилий у тісто. Перемішай і залиши на 5 хвилин. Додай 2–3 столові ложки рослинної олії. Перемішай і починай смажити. Обов’язково потірно випікати на розпеченій сковороді, тоді дірочок буде значно більше.

Молочні какао-млинці

Масляна триває не один день, тож навіть палким шанувальникам млинців смачна одноманітність може набриднути.

А що, коли є спосіб урізнобарвнити всіма улюблений смаколик?

Хутчіш пробуй це тісто на какао та молоці.

Інгредієнти:

пшеничне борошно — 200 г;

молоко — 0,5 л;

яйця — 2 шт.;

цукор — 2 ст.л.;

какао — 1 ст. л. з гіркою

щіпка солі

рослинна олія для випікання.

Приготування:

Перемішай яйця і молоко з додаванням солі та цукру. Порошок какао додай відразу, а от борошно — поступово. Перемішуй вінчиком, уникаючи грудок. Тісто повинно бути сметанної консистенції, досить рідким, щоб розтікатися по сковороді. Оскільки рослинна олія не входить до складу тіста, її потрібно розподілити тонким шаром по дну сковороди. Починай випікати.

Ажурні млинці

А тепер найцікавіше.

Якщо ти хочеш здивувати гостей або просто підняти настрій собі та рідним, маєш спробувати себе у творчості під назвою ажурні млинці.

Приготування:

Обери будь-який перелічений вище рецепт тіста. Подбай про те, щоб воно було рідким, приблизно як нежирні вершки. Додай у нього трохи олії, щоб млинці простіше було перевертати. Для того, щоб малювати з тіста мережива, тобі знадобиться пластикова пляшка з дірочками в кришці. Малюй усе, що спаде тобі на думку. Веселіше це робити у компанії коханого, друзів чи дітлахів.

Обирай рецепт, який до душі лежить найбільше, пригощай рідним та насолоджуйся прекрасним смаком весни.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, коли і як українці святкуватимуть Масляну.

Фото: Pexels

Софія Сукач

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