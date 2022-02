Вороги чистої шкіри. ТОП-5 продуктів, що провокують акне

Продукти, які викликають появу акне.

Існують продукти, що призводять до появи шкіряних висипань, зокрема акне. До такої думки схильна більшість дерматологів.

Фахівці стверджують, що за умов відсутності збудників та правильного догляду можна позбутись неприємних прищів.

Тож Ранок у Великому Місті вирішив скласти список продуктів, які варто виключити зі свого раціону аби не спровокувати появу акне.

Перше, що спеціалісти радять переглянути в своєму харчуванні — це кількість молочних та кисломолочних продуктів.

Вчені стверджують, що в коров’ячому молоці містяться гормони, здатні провокувати появу акне.

Або замінити його на козяче чи овече молоко.

Прищі можуть також з’являтись від кофеїну, на який багата кава.

Кавові зерна містять органічну кислоту, яка здатна підвищувати рівень кортизолу – гормону стресу.

Якщо ви кавоман і помітили висипання, спробуйте на час відмовитись від напою, щоб підтвердити чи спростувати сумніви.

За визначенням точної причини появи висипань необхідно звернутись до спеціаліста.

Найпоширенішою причиною появи акне є вживання великої кількості цукру.

І це не тільки білий кристалічний, який ми звикли додавати до гарячих напоїв.

Сюди можна віднести солодкі газовані напої, солодощі, кондитерські вироби та консерви.

До рафінованих вуглеводів належать: вироби з білого борошна, крупи, макарони, білий рис, рисова локшина.

Ці продукти теж активізують роботу сальних залоз.

Це шкідливо тим, що від шкірного сала закупорюються пори, що призводить до появи прищів.

Спиртні напої є прямими союзниками прищів.

Якщо ви вважаєте, що келих вина чи шампанського не принесе проблем вашому здоров’ю, то помилялись.

Окрім того, що це може призвести до залежності, алкоголь здатен змінювати баланс гормонів в організмі.

Після вживання спиртних напоїв, тестостерон та естроген подають у мозок сигнал на підвищення вироблення шкірного сала.

Попередньо оброблені продукти та напівфабрикати містять у собі приховані цукри, сіль, ароматизатори та підсолоджувачі смаку.

Окрім того, що це негативно впливає на роботу ШКТ, можуть з’явитись зморшки та акне.

Ці продукти здатні руйнувати природний колаген, важливий для підтримання шкіри у гарному стані.

Тож, якщо бажаєте зберегти молодість та попередити появу прищів, варто слідкувати за продуктами, що потрапляють на вашу тарілку.

Фото: Рexels

