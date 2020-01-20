Як кава впливає на серце: корисні властивості напою

Ти знаєш про корисні властивості кави? Якщо навіть не здогадуєшся, тоді тобі варто прочитати матеріал від Ранку у Великому Місті.

Майже кожен українець щодня випиває хоча б горнятко кави. Це свого роду наркотик, від якого складно відвикнути. Проте цей напій має безліч корисних властивостей, про які тобі обов’язково потрібно знати.

Корисні властивості кави

Кофеїн бадьорить

У каві міститься кофеїн, який надходить до мозку і змушує його виробляти більше енергії. Таким чином сон переноситься на пізніше.

Кава знижує ризик появи раку печінки та матки

Згідно з дослідженнями, які проводили японські науковці, знижують подібний ризик саме хлорогенова кислота та кофеїн.

Допомагає зменшити болі у м’язах після фізичних тренувань

Був проведений експеримент на спортсменах. Їх попросили після тренування випити кави. Через годину виявилося, що біль у м’язах значно зменшився.

Зменшує ризик виникнення діабету

Кава впливає на статеві гормони, які відіграють роль у зменшенні вірогідності появи діабету другого типу.

Проведені дослідження показали, що кожне випите горнятко напою зменшує ризик захворювання на діабет у межах 7%.

Укріпляє серце

Кава зменшує ризик розвитку серцевої недостатності, а ще знижує появу інфаркту на 7%.

Однак це зовсім не означає, що тепер цей напій потрібно пити щогодини. Зовсім ні. Максимум — дві чашки на день.

Якщо за день ти випиватимеш по 5 і більше чашок кави, то це може дати зворотній результат.

Кава продовжує життя

Саме такої думки притримуються американські вчені. У середньому одна випита чашка кави вдень зменшує ризик смертності аж на 12%.

Тепер ти знаєш усе про корисні властивості кави. Користуйся порадами та читай інші наші матеріали.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як вибрати смачну каву.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.