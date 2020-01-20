Як кава впливає на серце: корисні властивості напою

Ти знаєш про корисні властивості кави? Якщо навіть не здогадуєшся, тоді тобі варто прочитати матеріал від Ранку у Великому Місті.
Майже кожен українець щодня випиває хоча б горнятко кави. Це свого роду наркотик, від якого складно відвикнути. Проте цей напій має безліч корисних властивостей, про які тобі обов’язково потрібно знати.
Корисні властивості кави
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Кофеїн бадьорить
У каві міститься кофеїн, який надходить до мозку і змушує його виробляти більше енергії. Таким чином сон переноситься на пізніше.
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Кава знижує ризик появи раку печінки та матки
Згідно з дослідженнями, які проводили японські науковці, знижують подібний ризик саме хлорогенова кислота та кофеїн.
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Допомагає зменшити болі у м’язах після фізичних тренувань
Був проведений експеримент на спортсменах. Їх попросили після тренування випити кави. Через годину виявилося, що біль у м’язах значно зменшився.
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Зменшує ризик виникнення діабету
Кава впливає на статеві гормони, які відіграють роль у зменшенні вірогідності появи діабету другого типу.
Проведені дослідження показали, що кожне випите горнятко напою зменшує ризик захворювання на діабет у межах 7%.Також по темі: Як вибрати чорний чай: ознаки якісного продукту Кава зменшує ризик захворювання на цукровий діабет Как выбрать качественный зеленый чай - советы эксперта
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Укріпляє серце
Кава зменшує ризик розвитку серцевої недостатності, а ще знижує появу інфаркту на 7%.
Однак це зовсім не означає, що тепер цей напій потрібно пити щогодини. Зовсім ні. Максимум — дві чашки на день.
Якщо за день ти випиватимеш по 5 і більше чашок кави, то це може дати зворотній результат.
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Кава продовжує життя
Саме такої думки притримуються американські вчені. У середньому одна випита чашка кави вдень зменшує ризик смертності аж на 12%.
Тепер ти знаєш усе про корисні властивості кави. Користуйся порадами та читай інші наші матеріали.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як вибрати смачну каву.
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