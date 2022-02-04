Територіальна оборона: хто першим дасть відсіч ворогу у населених пунктах?

З 1 січня в Україні запрацював закон “Про основи національного спротиву”.

Він має три складових: рух опору, сили територіальної оборони і систему підготовки громадян до національного спротиву.

Однак не слід плутати це поняття з партизанським рухом чи підпіллям.

Територіальна оборона – це новий вид сил у складі ЗСУ.

Що таке сили територіальної оборони?

Військовий експерт Олег Жданов пояснює:

— У нас територіальна оборона побудована за принципом централізованого управління. Це війська. Це складова частина Збройних сил України.

Підпорядковуються вони безпосередньо управлінню територіальної оборони яке входить в склад Генштабу ЗСУ.

Вони відрізняються від звичайних військових тим, що формування самі не регулярні.

Фактично cили територіальної оборони — це перші, хто зустрічатиме ворога у населених пунктах і допомагатиме Збройним силам обороняти територію, цивільних, державний кордон і критично важливі об’єкти інфраструктури.

Тобто, якщо раніше існувало лише 2 офіційних способи служби в армії: призов чи контракт, нині з’явився й третій.

І це може вирішити чимало проблем.

Хто може вступити

На початку війни на сході України у 2014 році не всі охочі захищати свою держави могли все покинути і піти на фронт.

Новий закон про національний спротив передбачає можливість поєднувати оборону країни із основною роботою.

Контракт може укласти будь-який громадянин України від 18 до 60 років.

Незалежно від статі.

Аби вступити до її лав потрібно звернутися до військкомату за місцем реєстрації.

Там допоможуть з’ясувати, який саме батальйон тероборони приписаний до цієї місцевості і дадуть контакти командира.

Далі співбесіда, медогляд, психологічний відбір і зрештою підписання контракту.

Скільки українців готові вступити до лав територіальної оборони?

Чи важливо мати військовий досвід?

Детальніше про це дивіться в сюжеті Роксолани Влох.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про сценарії розвитку подій в Україні.

Фото: Міністерство оборони України

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