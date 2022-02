Територіальна оборона: хто першим дасть відсіч ворогу у населених пунктах?

З 1 січня в Україні запрацював закон “Про основи національного спротиву”.

Він має три складових: рух опору, сили територіальної оборони і систему підготовки громадян до національного спротиву.

Однак не слід плутати це поняття з партизанським рухом чи підпіллям.

Територіальна оборона – це новий вид сил у складі ЗСУ.

Військовий експерт Олег Жданов пояснює:

Підпорядковуються вони безпосередньо управлінню територіальної оборони яке входить в склад Генштабу ЗСУ.

Вони відрізняються від звичайних військових тим, що формування самі не регулярні.

Фактично cили територіальної оборони — це перші, хто зустрічатиме ворога у населених пунктах і допомагатиме Збройним силам обороняти територію, цивільних, державний кордон і критично важливі об’єкти інфраструктури.

І це може вирішити чимало проблем.

На початку війни на сході України у 2014 році не всі охочі захищати свою держави могли все покинути і піти на фронт.

Новий закон про національний спротив передбачає можливість поєднувати оборону країни із основною роботою.

Незалежно від статі.

Аби вступити до її лав потрібно звернутися до військкомату за місцем реєстрації.

Там допоможуть з’ясувати, який саме батальйон тероборони приписаний до цієї місцевості і дадуть контакти командира.

Далі співбесіда, медогляд, психологічний відбір і зрештою підписання контракту.

Скільки українців готові вступити до лав територіальної оборони?

Чи важливо мати військовий досвід?

Детальніше про це дивіться в сюжеті Роксолани Влох.

Фото: Міністерство оборони України

