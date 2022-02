Найкращому у світі брату. Зворушливі привітання з Днем народження

Привітання з Днем народження для брата.

У День народження брата так хочеться знайти для нього особливі слова.

Але не завжди просто висловити всю ніжність, теплоту і любов до рідної людини.

Ми зібрали для вас зворушливі вітання до дня народження брата.

Що б хто не говорив, брат — це найнадійніший друг у світі. Ти — мій брат, моя рідна кров, моя близька душа, частинка мене. Тому в твій день народження хочу побажати, щоб ми з тобою завжди залишалися одним цілим і в радості, і в горі. Нехай у тебе ніколи не буде сумнівів в моїй підтримці, в моїй любові і вірності. А коли мене немає поруч, бажаю, нехай тебе оточують тільки надійні, вірні та щирі люди. З Днем Народження, мій милий брате!

***

Дорогий братику! Вітаю тебе з Днем Народження. Нехай протягом всього життя тебе супроводжує успіх. Нехай всі твої мрії здійснюються, а з кожним роком тільки мудрість нагадує про вік. Бажаю, щоб ти ніколи не знав горя і бід. Зі святом!

***

Улюблений братику! У цей чарівний день дарую тобі свої вітання! Від усієї душі бажаю, щоб казка у твоєму житті ніколи не закінчувалася, щоб тебе оточували дива і добро! Мрій і надихай! Нехай ангели-охоронці завжди будуть поруч з тобою і оберігають тебе від усіх неприємностей! Рости здоровим і сильним!

***

Брат – це захисник. Брат – це опора. Брат – це порадник. Брат – рідна людина. У нас тече одна кров. Ми пов’язані навіки, за що я дякую долі. Спасибі, брате, що ти в мене є! Вітаю з Днем народження!

***

З днем народження, братику. Бажаю тобі сили, розуму, креативу, таланту, харизми, цілеспрямованості, наполегливості і терпіння. Нехай жодна твоя мрія не залишиться мрією, а обов’язково здійсниться, хай кожен твій старт завершиться успішним фінішем! Всіх благ тобі, братику, і великої удачі

