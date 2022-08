Для найдорожчої донечки: теплі привітання з днем народження у віршах, прозі та листівках

Привітання доньці з днем народження українською мовою у прозі віршах, картинках та СМС.

Маленькі принцеси з’явшивсь на втіху своїм батькам, назавжди змінили їхнє життя на краще.

Тому їх потрібно цінувати, любити і гарно вітати з днем народження!

Ранок у Великому Місті зібрав найкращі привітання для донечок, які їй буде дуже приємно від тебе почути.

Мила моя, люба дочко, я вітаю тебе з днем народження! Сонечко, бажаю тобі здоров’я, сміливості, впевненості та цілеспрямованості. Бажаю ніколи не втрачати надії та прагнення до мрії. Бажаю завжди бути оточеною любов’ю. Бажаю свій вік присвячувати улюбленим захопленням, цікавим ідеям та чудовим подорожам. Будь щасливою та коханою, дочко!



***

Вітаю з днем народження, любо моя доню. Бажаю тобі сяяти яскравим сонечком у житті, впевнено йти до своєї мрії, ніколи не покидати розпочатих справ на півдорозі, кожен день зустрічати з доброю посмішкою та проводити його в променях любові.

***

Дорогоцінна моя донечка! І це в прямому сенсі цього слова! Адже ти – найдорожче, що є в моєму житті! Ти наповнила його радістю, щастям, любов’ю, ніжністю; заполонила наш будинок дитячим запальним сміхом! Я вдячний(-а) тобі за те, що ти є в моєму житті! З днем народження, люба моя!

***

Ласкава моя донечка, з днем народження! Сьогодні ти прийшла у цей світ і зробила мене найщасливішим батьком (найщасливішою матір’ю)! Адже ні в кого більше немає таких ясних очей, милої уосмішки і дзвінкого сміху! Ти – справжнє Сонечко! І нехай твоє тепло завжди гріє всіх нас!

***

Моя мила донечка! Я вітаю тебе з днем народження та бажаю завжди залишатися чудовою людиною з неймовірною красою та добрим серцем, з відкритою душею та світлими мріями. Нехай для тебе цей світ відкриває великі можливості та нові перспективи, нехай з тобою завжди буде твоя удача та любов!



Донечко люба, найкраща у світі,

Лише для тебе розквітли всі квіти.

Кращого всього тобі побажаю,

Радощів, благ та любові без краю!

Долі легкої, здоров’я міцного,

Здійснення мрій та крутого усього.

Жити щасливо та жити багато,

Кожен щоб день відчувати, мов свято!

***

Донечка рідна, тебе я вітаю,

І найсвітлішого в долі бажаю!

Вірних доріг та досягнень великих,

Світлих дверей у майбутнє відкритих!

Будь, моя люба, красива, здорова,

Щастя міцного та доброго слова.

Рідних людей, кращих друзів навколо,

Завжди приємного рідного кола!



***

Люба донечко моя,

Ластівко ніжніша!

Привітаю тебе я

З днем найголовнішим.

Побажаю, щоб завжди

Сміх лунав твій дзвінкий,

Кожен день щоб була ти

Гарна, як з картинки.

Будь щаслива, моя доцю,

Більше посміхайся,

І нехай на кожнім кроці

Тебе чекає щастя!



***

З днем народження, доню моя!

Сяй від щастя, неначе зоря.

Май здоров’я міцне і терпіння,

Поруч завжди іде хай везіння.

Моє серденько, шлях свій знайди,

Перешкодам назло, далі йди.

Виглядай завжди, як королева,

І радій, наче квітка травнева.

***

Наша люба донечко,

Яскраве й миле сонечко,

З народженням вітаємо,

Здоров’ячка бажаємо!

Хай оченята сяють,

Про сум нехай не знають,

Рідненька, будь щаслива,

Розумна та красива!



Дорога донечко, з днем народження тебе. Кожен раз, коли я бачу твою усмішку, моє серце наповнюється безмірним щастям. Тож усміхайся протягом всього життя!

***

Моя мила донечка, я вітаю тебе з днем народження та бажаю завжди залишатися такою чудовою людиною з неймовірною красою та добрим серцем, як ти і є.

***

Люба дочко, з днем народження! Бажаю ніколи не втрачати прагнення до мрії та завжди бути оточеною любов’ю.

***

З днем народження, донечко! Бажаю тобі, моя радість, завжди залишатися красивою і зовні, і всередині.



Нагадаємо, раніше ми публікували привітання з днем народження для сестри.

Фото: Pexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.