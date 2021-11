Модні пуховики 2021: що буде в тренді цієї зими

Які пуховики будуть у моді цього сезону?

Нині важко уявити зимовий гардероб без пуховика.

Ця річ стала обов’язковою і невід’ємною його частиною.

Звісно, адже пуховики — це завжди тело та комфортно.

Однак це може ще бути й стильно.

Ранок у Великому Місті готовий розказати про модні пуховики, які ідеально впишуться в зимовий гардероб модниць.

Пандемія внесла свої корективи в усі сфери життя і мода не виняток.

Нині дизайнери експерементують з кольорами, тканинами та фактурами.

Це відноситься й до пуховиків.

Цього сезону модні дизайнери активно грають із тканинами та фактурами, тому шкіряні пуховики стали одним із головних трендів. Вони виглядають дуже дорого та вишукано, підкреслять жіночу елегантність.

Шкіряні пуховики — маст хев зими.

До речі, більшість моделей підреслюють талію поясом, що додає образу жіночність та елегантність.

Мода циклічна, тому все повертається.

Якщо раніше такі моделі прострочення тканини вважались старомодними, то нині — це тренд.

Ромб, горизонтальні лінії, чи звужені до низу — обирай на власний смак.

Така проста, здавалося б, деталь робить образ більш цікавим та приверта увагу.

Цей фасон тримається вже не одну зиму і здається не збирається залишати позиції ще дуже довго.

Щоб не виглядати карикатурно в такому пуховику. варто віддавати перевагу мінімалістичним і однотонним моделям.

Як і говорили на початку — дизайнери граються з кольорами.

Простий темний пуховик — це, звісно, базовий елемент, але спробуй додати фарб.

Також можна спробувати поексперементувати з принтами.

Фото: Pexels

