5 бізнес-ідей з мінімальним стартовим капіталом

Більшість найманих працівників мріє про власний бізнес. Та найчастіше підприємницькі амбіції українців так і залишаються нездісненими. Адже для відкриття власної справи потрібен стартовий капітал, і немаленький.

Втім, зневірюватися не варто. Адже насправді відкрити власний бізнес можна і майже без грошей. Ми відібрали ТОП-5 найкращих ідей з мінімальним стартовим капіталом. Ловіть – і дійте!

Виїзний салон краси

Такий бізнес ідеально підійде перукарям, візажистам або майстрам манікюру, які вирішили працювати на себе. Він не вимагає великих фінансових вкладень, адже вам не потрібне навіть приміщення. Наприклад, для майстра манікюра знадобиться лише УФ-лампа, дезінфектор, манікюрні інструменти та розхідні матеріали. Тож на початковому етапі стартовий капітал не перевищить розмір мінімальної зарплати.

Спочатку можна працювати самостійно, а коли клієнтів стане багато – найняти персонал

Speed dating

Погодьтеся, в сучасному світі знайти своє кохання не так то й просто. Але ви можете відчути себе в ролі Купідона (та ще й непогано на цьому заробити), організуючи Speed dating, або ж Швидкі побачення. Це популярний в усьому світі формат вечірок, створених спеціально для знайомства.

Класичний варіант спід-дейтингу нагадує відому всім гру Кохання з першого погляду. Наприклад, 10 хлопців та 10 дівчат мають міні-побачення з кожним представником протилежної статі. За результатами спілкування вони вносять помітки до карти симпатій. І якщо пара співпадає – в кінці вечора хлопець і дівчина отримують контакти одне одного.

Все, що потрібно вам як організатору – домовитися з власниками кафе про оренду, найняти ведучого (або виступити в його ролі самостійно :), продумати музично-розважальну програму та дати рекламу.

Курси і тренінги

Якщо ви є носієм корисних знань чи унікального досвіду – чому б не поділитися ними з іншими? Звісно, не безкоштовно 🙂 Подумайте, чого ви могли б навчати. Можливо, ви – крутий спеціаліст з просування сайтів? Або краще за всіх вмієте в’язати? Чи, може, вам вдалося схуднути за вашою власною методикою? Будь які корисні знання та навички можна вигідно продати. До речі, якщо ви поки боїтеся вийти перед аудиторію – проводьте вебінари або запишіть відеоуроки.

Доставка бізнес-ланчів в офіси

Якщо ваша пристрасть це кулінарія – перетворіть її на гроші! Наприклад, можна готувати обіди та доставляти їх в офіси. Великий стартовий капітал тут не потрібен, адже на вашій кухні, скоріше за все, вже є необхідне для готовки обладнання.

На першому етапі вам буде його достатньо, а коли бізнес почне набирати обертів – на зароблені можна буде докупити те, чого не вистачає. Тож завдання полягає в тому, щоб скласти невелике меню, найти перших клієнтів і закупити необхідний набір продуктів.

Здача квартири в оренду

Якщо ви – щасливий власник вільної квартири або кімнати – на цьому можна непогано заробити. Тим паче, ціни на ринку нерухомості цьому сприяють: середня вартість оренди однокімнатної квартири в столиці становить 8 тисяч гривень на місяць, двокімнатної – 12, трикімнатної – 15 тисяч гривень. Здати кімнату можна в середньому за 4 тисячі гривень.

Але найвигідніший спосіб – здавати квартиру подобово, наприклад, на популярному сервісі Airbnb ціна однушки у Києві складає близько 30 євро за одну ніч, кімнати у квартирі – близько 20 євро. Звісно, у цьому варіанти клопоту буде більше, але й заробіток зросте в декілька разів.

Вірте в себе – і не бійтесь зробити перший крок!

Аліна Воронкова

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